Πολιτική

Μητσοτάκης: Νέα σύμβουλος χωροταξίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Μαρία Ελένη Σούκουλη – Βιλιάλη αναλαμβάνει σύμβουλος χωροταξίας του Πρωθυπουργού.

Με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, η πρώην βουλευτής, πολιτικός μηχανικός, Μαρία Ελένη Σούκουλη - Βιλιάλη, αναλαμβάνει σύμβουλος στο Γραφείο του Πρωθυπουργού για θέματα χωροταξίας.

Η κ. Σούκουλη εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός από το 1998 και ως ιδιώτης επιστημονικός συνεργάτης έχει εργαστεί επί σειρά ετών στον τομέα της παρακολούθησης ευρωπαϊκών επενδυτικών προγραμμάτων. Είναι παντρεμένη και μητέρα δύο παιδιών.

Ειδήσεις σήμερα:

Μίλτος Τεντόγλου: Συγχαρητήρια από τους πολιτικούς

Καιρός: ακραίος καύσωνας τη Δευτέρα

Φωτιές: Η μισή χώρα στο “κόκκινο” τη Δευτέρα