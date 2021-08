Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: Χάλκινος ο Λευτέρης Πετρούνιας στους κρίκους

Νέο ολυμπιακό μετάλλιο για τον "άρχοντα των κρίκων" στο Τόκιο.

Μία μικρή αστάθεια στην έξοδο, στέρησε από τον Λευτέρη Πετρούνια ένα δεύτερο διαδοχικό χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Ελληνας γυμναστής, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους κρίκους των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο, καθώς βαθμολογήθηκε με 15.200, ενώ στο πρώτο σκαλί του βάθρου θ΄ ανεβεί ο Κινέζος, Γιανγκ Λιού (15.500β.) και στο δεύτερο ο συμπατριώτης του, Χάο Γιου (15.300).

Ο Πετρούνιας ανέβηκε στους κρίκους, έβδομος κατά σειρά, γεγονός που ήταν ταυτόχρονα πλεονέκτημα και μειονέκτημα. Αφ΄ ενός γνώριζε την απόδοση των αντιπάλων του και κατά συνέπεια ποιά βαθμολογία θα του έδινε το χρυσό μετάλλιο και αφ΄ ετέρου είχε το φυσιολογικό άγχος του αθλητή που κυνηγά μία συγκεκριμένη επίδοση.

Ο Κινέζος Γιανγκ Λιού, ήταν εξαιρετικός και με 15.500 βαθμούς «έβαλε δύσκολα» στους αντιπάλους του. Ωστόσο, ο Ελληνας Ολυμπιονίκης, έκανε το καλύτερο δυνατό κατά την διάρκεια εκτέλεσης του προγράμματος του, όμως αυτή η αστάθεια στην έξοδο, αποδείχθηκε καταλυτική στην βαθμολογία. Η έκπληξη του αγώνα, ήταν ο έτερος Κινέζος, Χάο Γιού, ο οποίος ξεπέρασε τον εαυτό του και με 15.300 βαθμούς, άφησε εκτός βάθρου τον Γάλλο, Σαμίρ Σαϊντ.

Η κατάταξη του τελικού, έχει ως εξής:

1. Γιανγκ Λιού (Κίνα) 15.500

2. Χάο Γιού (Κίνα) 15.300

3. Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 15.200

4. Σαμίρ Σαϊντ (Γαλλία) 14.900

5. Ιμπραήμ Τσολάκ (Τουρκία) 14.866

6. Ντένις Αμπλιαζίν (Ρωσία) 14.833

7. Αντέμ Αζίλ (Τουρκία) 14.600

8. Αρτούρ Ζανέτι (Βραζιλία) 14.133

