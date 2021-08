Ζώδια

Ζώδια: οι προβλέψεις της Δευτέρας

Αναλυτικά οι προβλέψεις των άστρων για τη Δευτέρα.

Aναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια:

Κριός: Ευκαιρία για οικονομικές διαπραγματεύσεις και οφειλόμενα ποσά που ξέρετε τη δυσκολία του να τα πάρετε πίσω παρόλα αυτά αξίζει να κάνετε μία προσπάθεια ίσως και να ασκήσετε περισσότερη πίεση… Ερωτικά, έχετε τον πρώτο λόγο αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν έχετε και ευθύνες… Επαγγελματικά, προσπαθήστε να είστε συνεπείς για να μην υπάρχει κανείς να σας διαβάλει!

Ταύρος: Παρόλο που γενικά είστε φειδωλοί στα λόγια τώρα θα πρέπει να είστε και προσεκτικοί γιατί υπάρχει και ο κίνδυνος να ξεχάσετε κάτι σημαντικό και να σας κατηγορήσουν μέσα σε πλαίσια ώστε να μην τα μάθετε ποτέ… Ερωτικά, αναμοχλεύετε τα ίδια τα ίδια και παραμένετε όμως στο ίδιο σημείο… Επαγγελματικά, σωστά αγχώνεστε αλλά με λάθος πράγματα!

Δίδυμοι: Στο δικό σας ζώδιο η Σελήνη σήμερα και η δική σας πρωτοβουλία,καθώς αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι να συνεννοηθείτε και φυσικά το αναζητάτε κιόλας… Η αλήθεια είναι ότι σκέφτεστε πολλά και μπορεί να χαθείτε στην αναζήτηση… Ερωτικά, είστε σε φάση που τα θέλετε όλα χωρίς να είστε διατεθειμένοι να δώσετε και εσείς το κάτι παραπάνω… Επαγγελματικά, υπάρχουν δυσκολίες αλλά εσείς ξέρετε να επιμένετε!

Καρκίνος: Για εσάς αρχίζουν οι αναμοχλεύσεις των στόχων σας και κατά πόσο αυτοί μπορούν να πραγματοποιηθούν… Ερωτικά, λοιπόν πρέπει να κάνετε την προσπάθειά σας και να δείξετε μεταμέλεια γιατί κάποιες ενστικτώδεις κινήσεις που κάνατε σας πρόλαβαν χωρίς να έχουν ωριμάσει… Επαγγελματικά, ξέρετε να βάζετε προτεραιότητες αλλά πρέπει να βρείτε και έναν τρόπο να διασφαλίζετε τη θέση σας!

Λέων: Μία μέρα για εσάς με επικοινωνιακά προβλήματα γιατί αυτά που θέλετε να κάνετε είναι απλώς αυτά που δεν τα έχετε συντονίσει σωστά ή δεν έχετε τον τρόπο να τα ζητήσετε ώστε να σας τα δώσουν στα επαγγελματικά σας… Έτσι λοιπόν αν αποφασίσετε να το κάνετε μόνοι σας θα συναντήσετε δυσκολίες… Ερωτικά, έχει έρθει η ώρα για να αποκαλύψετε ένα μυστικό που όμως δε θα μπορέσετε να δώσετε τις σωστές εξηγήσεις!

Παρθένος: Όλο και περισσότερο κτητικοί νιώθετε εσείς και όλο και περισσότερο επιμένετε για κάτι το οποίο θεωρητικά δε σας ανήκει ή δε σας ανήκει με τον τρόπο που το θέλετε… Ερωτικά, είστε σε φάση απόγνωσης κάτι που όμως δεν μπορείτε να το αποβάλετε κιόλας… Επαγγελματικά, να μην καθησυχάζετε γιατί και αυτό είναι δείγμα ότι κάτι δεν κάνετε καλά!

Ζυγός: Σε εγρήγορση είστε σήμερα και όσο προχωράει η μέρα νιώθετε όλο και πιο έντονη την ενέργεια των θεωρητικών συζητήσεων που τελικά χρειάζεται να καταλήξουν κάπου για να είστε και σίγουροι πως θα το ολοκληρώσετε … Ερωτικά, αυτό που δε σας αρέσει είναι όταν σας φέρονται απότομα και σχεδόν σας αγνοούν…. Επαγγελματικά, αυτό που κάνετε καλά είναι να μοιράζετε τελεσίγραφα!

Σκορπιός: Μία μέρα για εσάς που επανέρχονται θέματα οικονομικά και κάτι που νομίζατε ότι το έχετε βάλει σε μία σειρά δυστυχώς αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί … Προσέξτε μη σας κοπεί μία παροχή που σας είναι απαραίτητη και πρέπει να την πληρώσετε ακριβά… Ερωτικά, αντιλαμβάνεστε την ανάγκη να εξωτερικευθείτε όμως κάτι σας κρατάει πίσω!

Τοξότης: Μέρα για εσάς χωρίς ιδιαίτερο πρόγραμμα και μάλλον αυτό είναι που θα σας βάλει και σε περισσότερους μπελάδες αφού μπορείτε πολύ εύκολα να αναλωθείτε σε πράγματα που δεν είναι σημαντικά και να χάσετε πολύτιμο χρόνο ακόμα και από την οικογένειά σας… Ερωτικά, σαφώς και έχετε καταλάβει ότι οι εγωισμοί δε θα ωφελήσουν κανέναν και κυρίως εσάς.. Επαγγελματικά, δώσετε μία ευκαιρία να ξανακούσετε κάτι έστω και αν βαριέστε!

Αιγόκερως: Μία μέρα για εσάς με ερωτικά ερωτηματικά και μάλλον κανείς δεν μπορεί να σας κατατοπίσει καλύτερα από τον ίδιο σας τον εαυτό… Ερωτικά, λοιπόν προσπαθείτε να ανιχνεύσετε προθέσεις που όμως δεν μπορείτε να αποτιμήσετε σωστά τα δεδομένα που συγκεντρώνετε με μεγάλη δυσκολία… Επαγγελματικά, πιστεύετε ότι είστε στη μέση για μία υπόθεση και το θεωρείτε άδικο αφού έχετε ξεκαθαρίσει τη θέση σας!

Υδροχόος:Μία μέρα για εσάς με αρκετές δυσκολίες κυρίως γιατί υπάρχουν οικογενειακά θέματα που δεν ξέρετε πώς να τα χειριστείτε και δυστυχώς σήμερα δε θα το καταφέρετε να το μάθετε… Ερωτικά, υπάρχει μία αμφιταλάντευση που δε σας βοηθάει να ξεκαθαρίσετε τι θέλετε και κυρίως πως μπορείτε να το αποκτήσετε… Επαγγελματικά, δίνετε σημασία στα προφορικά και αγνοείτε ότι τα γραπτά μένουν!

Ιχθύες: Μία μέρα για εσάς με αρκετές δυσκολίες οικονομικές και δεν είναι η πρώτη φορά που θα μείνετε άναυδοι και σχεδόν δε θα ξέρετε πως θα τα καταφέρετε να βγείτε από αυτό το τέλμα… Ερωτικά, είστε σε φάση απομόνωσης και βέβαια αυτό που έχει σημασία για εσάς είναι να καταλάβετε το λόγο που είστε τόσο μυστικοπαθείς και από τι προκαλείται αυτή σας η ανάγκη… Επαγγελματικά, δώστε λίγο χρόνο γιατί αν βιαστείτε θα πείτε κάτι που δεν πρέπει!

