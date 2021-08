Πατήσια: Γιαγιά και εγγονός νεκροί από την έκρηξη

Κοινωνία

Πραγματική τραγωδία με τον νέο άνδρα να εκσφενδονίζεται από τον 4ο όροφο και τη γιαγιά να απανθρακώνεται.

Γιαγιά και εγγονός είναι τα θύματα της έκρηξης και της πυρκαγιάς στο διαμέρισμα της οδού Φολεγάνδρου 38, στα Κάτω Πατήσια, που σημειώθηκε σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, στο διαμέρισμα, που βρίσκεται στον 4ο όροφο πενταώροφης πολυκατοικίας, διαπιστώθηκε διαφυγή από φιάλη υγραερίου, στην οποία αποδίδονται η έκρηξη και η πυρκαγιά, που προκάλεσε τον θάνατο των δύο ανθρώπων.

Ο εγγονός, ηλικίας περίπου 35 ετών, εκτινάχτηκε από την έκρηξη και βρέθηκε νεκρός στο πεζοδρόμιο μπροστά από την πολυκατοικία, ενώ η γιαγιά του, 80 ετών, βρέθηκε απανθρακωμένη μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς από τους πυροσβέστες.

Την υπόθεση ανέλαβε η Αστυνομία και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη διενεργεί προανάκριση το Τμήμα Ασφαλείας Αγίου Παντελεήμονα.

