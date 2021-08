Πολιτική

Φωτιά στην Αχαΐα: Αυτοψία και πρώτη αποτίμηση για αποζημιώσεις

Κυβερνητικό κλιμάκιο μεταβαίνει στην πυρόπληκτη Αχαΐα για την αξιολόγηση των καταστροφών.

Κυβερνητικό κλιμάκιο θα βρίσκεται αύριο Τρίτη, 3 Αυγούστου 2021, στην Πάτρα, προκειμένου -σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση- να γίνει μία πρώτη αποτίμηση των καταστροφών από την πυρκαγιά στην Αιγιάλεια καθώς και αξιολόγηση για τα απαιτούμενα μέτρα αποκατάστασης και στήριξης των πληγέντων.

Το κυβερνητικό κλιμάκιο θα αποτελείται από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, αρμόδιο για Θέματα Αυτοδιοίκησης, Στέλιο Πέτσα, τον Γενικό Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής, Χρήστο Τριαντόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα Υποδομών, Γιώργο Καραγιάννη, τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Κωνσταντίνο Αραβώση και τον Πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λυκουρέντζο.

Θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στην Περιφέρεια, στις 9.30, με τη συμμετοχή του Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριου Φαρμάκη, δημάρχων της περιοχής, της ηγεσίας των σωμάτων ασφαλείας και υπηρεσιακών παραγόντων της Περιφέρειας. Θα ακολουθήσει αυτοψία σε πληγείσες περιοχές.

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενεργοποιήσει το σχέδιο Copernicus, για την αποτίμηση της καταστροφής, με το αίτημα να γίνεται δεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα από το δορυφόρο του Αστεροσκοπείου Αθηνών, έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 3.000 στρέμματα γης.





