e-ΕΦΚΑ: ηλεκτρονική υπηρεσία για την εγκυρότητα Ασφαλιστικής Ενημερότητας

Ποιους αφορά και πώς λειτουργεί η νέα υπηρεσία για τον έλεγχο εγκυρότητας του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

H ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ για τον έλεγχο της εγκυρότητας του Αποδεικτικού Ασφαλιστικής Ενημερότητας (ΑΑΕ) τέθηκε σε λειτουργία. Πρόκειται για την αναβάθμιση παλαιάς ηλεκτρονικής υπηρεσίας με στόχο την ενίσχυση του ελέγχου και της εγκυρότητας των αποδεικτικών ασφαλιστικής ενημερότητας. Το ενιαίο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας που εκδίδεται μετά από αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό έλεγχο εργοδοτικών και ατομικών ασφαλιστικών οφειλών, δύναται να χρησιμοποιηθεί από:

Επιχειρήσεις απογεγραμμένες και μη στο Μητρώο Εργοδοτών κοινών επιχειρήσεων του e - Ε.Φ.Κ.Α. και φυσικά πρόσωπα (ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, αυτοαπασχολούμενους, συνταξιούχους, μισθωτούς ασφαλισμένους, λοιπούς ιδιώτες).

Για τη χρήση της εν λόγω υπηρεσίας είναι απαραίτητη η εισαγωγή του μοναδικού Αριθμού Εγκυρότητας καθώς και του Αριθμού Συστήματος που αναγράφονται στο Αποδεικτικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας. Για την είσοδο στην υπηρεσία απαιτείται ταυτοποίηση του χρήστη με χρήση κωδικών taxisnet.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική υπηρεσία ελέγχου εγκυρότητας ΑΑΕ, o χρήστης εισέρχεται:

Είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης ( gov.gr) και ακολουθεί τη διαδρομή: Αρχική -> Επιχειρηματική Δραστηριότητα-> Έλεγχος εγκυρότητας φορολογικών και ασφαλιστικών στοιχείων->Έλεγχος εγκυρότητας αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.

Επισημαίνεται ότι η νέα υπηρεσία αφορά σε Αποδεικτικά Ασφαλιστικής Ενημερότητας που έχουν εκδοθεί από τις 14 Ιουλίου και μετά.

