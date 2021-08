Πολιτική

Καύσωνας – Μητσοτάκης για ρεύμα: Ζητάμε τη βοήθεια των καταναλωτών

Ως το «χειρότερο καύσωνα από το 1987» χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός τον καύσωνα. Τι ζητήθηκε από τους καταναλωτές μετά τη σύσκεψη στο Κρυονέρι.

Τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί τις προηγούμενες μέρες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να διασφαλιστεί η επάρκεια του ηλεκτρικού συστήματος και τα σχέδια αντιμετώπισης που έχουν εκπονηθεί σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα λόγω του ακραίου καιρικού φαινομένου των υψηλών θερμοκρασιών, εξετάστηκαν σε σύσκεψη στην οποία συμμετείχε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας στο Κρυονέρι. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και διοικητικά στελέχη του ΑΔΜΗΕ, του ΔΕΔΔΗΕ καθώς και παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας.

Κυρ. Μητσοτάκης: Αντιμετωπίζουμε τον χειρότερο καύσωνα από το 1987

Σε δηλώσεις του αμέσως μετά τη σύσκεψη, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Αντιμετωπίζουμε τον χειρότερο καύσωνα από το 1987. Όπως αντιλαμβάνεστε αυτό έχει ως αποτέλεσμα μία σημαντική επιβάρυνση του συστήματος καθώς έχει αυξηθεί πολύ η ζήτηση. Θέλω να διαβεβαιώσω όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες πως ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν να γίνει για να εξασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση της χώρας, έχει γίνει.

Ζητάμε όμως και τη βοήθεια των καταναλωτών, όπως είπε και ο υπουργός, για να μπορέσουμε -όσο αυτό είναι εφικτό- να περιορίσουμε τη ζήτηση κυρίως τις ώρες αιχμής. Ποιες είναι οι ώρες αιχμής: Οι μεσημεριανές ώρες από τη 1 μέχρι τις 3, αλλά κυρίως οι βραδινές ώρες από τις 6 - 7 το απόγευμα μέχρι τις 10 - 11 το βράδυ. Αν έπρεπε να το εξηγήσουμε με απλά λόγια είναι εκείνες οι ώρες όπου δυστυχώς, επειδή έχει δύσει ο ήλιος δεν έχουμε στη διάθεσή μας τη σημαντική ενέργεια η οποία παράγεται από τα φωτοβολταϊκά τα οποία έχουμε εγκατεστημένα στη χώρα.

Πώς μπορούμε λοιπόν όλοι να βοηθήσουμε αυτήν την προσπάθεια; Με το να ρυθμίσουμε τη θερμοκρασία του κλιματιστικού μας σταθερά στους 26 βαθμούς, με το να κλείνουμε -όσο αυτό είναι εφικτό- τους ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες ειδικά το βράδυ τις ώρες μεταξύ 7 και 10 και να περιορίζουμε όσο γίνεται συνολικά την κατανάλωση. Να κλείνουμε τα φώτα ειδικά εκείνες τις ώρες.

Έχουμε όπως είπε και ο υπουργός, ο πρόεδρος του ΑΔΜΗΕ, ο πρόεδρος του ΔΕΔΔΗΕ, ο ρυθμιστής μας (ΡΑΕ), εξετάσει όλα τα πιθανά σενάρια, είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε και αυτήν την πρόκληση. Και με τη βοήθεια και των καταναλωτών θα τα καταφέρουμε και αυτή τη φορά».

Ο πρωθυπουργός ευχαρίστησε προσωπικά «όλα τα στελέχη που εμπλέκονται από τη μία στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τα στελέχη της ΔΕΗ, αλλά και τους ιδιώτες παραγωγούς, αλλά και όλα τα στελέχη της διανομής από τον ΑΔΜΗΕ ως τον ΔΕΔΔΗΕ. Ξέρω ότι καταβάλλονται πολύ μεγάλες προσπάθειες κάθε μέρα να διορθώνονται βλάβες καθώς η συνολική, αθροιστική επιβάρυνση στη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας κάθε μέρα που περνάει με καύσωνα εκ των πραγμάτων αυξάνεται. Θα κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να εξασφαλίσουμε την ασφαλή ηλεκτροδότηση της χώρας, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων», τόνισε.

Κ. Σκρέκας: Ζητάμε από τους καταναλωτές να μην σπαταλούν ενέργεια

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας ανέφερε: «Σήμερα πραγματοποιήσαμε μία σύσκεψη υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. Η ομάδα διαχείρισης κρίσεων παρουσίασε όλα τα μέτρα άμυνας και αντιμετώπισης που έχουμε λάβει ώστε να αντιμετωπίσουμε όποια -ακόμα και απίθανη- περίπτωση συμβεί. Ζητάμε, επειδή πιέζεται το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης αφού βρισκόμαστε στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου και έχουμε πάνω από 2-3 εκατομμύρια επιπλέον αυτή τη στιγμή επισκέπτες στη χώρα μας, ζητάμε από τους καταναλωτές να μην σπαταλούν ενέργεια που δεν χρειάζεται. Όπως για παράδειγμα να μην έχουν περιττά φώτα αναμμένα ιδίως τις ώρες τις κρίσιμες, της αιχμής, μεταξύ 6 απογευματινής και 10 βραδινής. Εκείνο το διάστημα ας περιορίσουν και ας μην ανάβουν τους ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες. Να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών για μαγείρεμα και βέβαια να ρυθμίζουν τα κλιματιστικά τους σε μία σταθερή θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, ώστε να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα ως θερμοκρασία εντός της οικίας, με την χαμηλότερη δυνατόν ηλεκτρική κατανάλωση».

Στη συνέχεια και ο πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μανούσος Μανουσάκης, επεσήμανε πως ζούμε έναν ιστορικό καύσωνα και «αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχουμε ρεκόρ δεκαετίας στη ζήτηση των καταναλωτών, την Παρασκευή που μας πέρασε. Είναι πιθανό το ρεκόρ αυτό να σπάσει σήμερα και να ξανασπάσει αύριο. Συνειδητοποιούμε λοιπόν όλοι ότι το σύστημα είναι υπό πίεση και είμαστε εδώ για να δηλώσουμε την ετοιμότητα. Είμαστε πάνω συνεχώς από τα πράγματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των καταναλωτών, των βιομηχανιών και των πολιτών της χώρας».

Επίσης, ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιος Μάνος, τόνισε πως «από κοινού σε συνεργασία με το ΥΠΕΝ, με την ΡΑΕ, με τον ΑΔΜΗΕ και με τους παραγωγούς είμαστε σε συντονισμό και σε επιφυλακή έχοντας ανακαλέσει άδειες και έχοντας θέσει σε επιφυλακή όλο το προσωπικό μας, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Γίνεται προσπάθεια ό,τι βλάβες προκύπτουν είτε εξαιτίας της ζέστης, είτε εξαιτίας πυρκαγιών, άμεσα να επιδιορθώνονται ούτως ώστε οι πολίτες να έχουν άμεση ηλεκτροδότηση».

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), Θανάσης Δαγούμας: «από την ομάδα διαχείρισης κρίσης εξετάσθηκαν 48 σενάρια προκειμένου να αποτυπωθούν δυνητικά σφάλματα ή πιθανότητες απώλειας και σε συνεργασία με τους διαχειριστές υπάρχει πλήρης ετοιμότητα για αντιμετώπιση όλων των θεμάτων».

Στην αίθουσα ελέγχου του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε αναλυτικά για τις έκτακτες συνθήκες που επικρατούν σε ολόκληρη την χώρα λόγω του παρατεταμένου καύσωνα, για την παραγωγή των λιγνιτικών σταθμών, την παραγωγή των σταθμών φυσικού αερίου, των υδροηλεκτρικών σταθμών καθώς και των ΑΠΕ.

Λόγω των πολύ υψηλών θερμοκρασιών τις επόμενες μέρες, αναμένεται αύξηση της κατανάλωσης του ηλεκτρικού ρεύματος και πίεση στο σύστημα. Για το λόγο αυτό, ο συντονισμός των αρμόδιων φορέων και των ηλεκτροπαραγωγών σε ανώτατο επίπεδο είναι επιβεβλημένος για να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη τροφοδότηση των καταναλωτών καθ' όλη τη διάρκεια του ακραίου φαινομένου».

Στη σύσκεψη μετείχαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, 'Ακης Σκέρτσος, ο πρόεδρος και διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μανούσος Μανουσάκης, ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ Αναστάσιος Μάνος, ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) Θανάσης Δαγούμας, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, ο διευθυντής λειτουργίας του Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας, Βασίλης Ζιώγας καθώς και εκπρόσωποι των εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

ΣΥΡΙΖΑ: Πάλι στους πολίτες η ευθύνη

Για μεταβίβαση της ευθύνης «πάλι στους πολίτες» από τον πρωθυπουργό, επικρίνει ο ΣΥΡΙΖΑ τον Κυρ.Μητσοτάκη με αφορμή τις δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη στον ΑΔΜΗΕ, προσθέτοντας ότι «για την ευθύνη και το σχέδιο της Πολιτείας να ανταποκριθεί σε ένα εδώ και πολλές μέρες προαναγγελθέν καιρικό φαινόμενο δεν ακούσαμε κουβέντα».

«Όταν την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, άκουγε τους ειδικούς και ζητούσε κατάρτιση σχεδίου για την αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση μέσα στον καύσωνα, το Μέγαρο Μαξίμου απαντούσε με αλαζονεία και ειρωνείες. Σήμερα, κατόπιν εορτής και αφού σε πολλές περιοχές της χώρας έχουν ήδη ξεκινήσει οι διακοπές ρεύματος εν μέσω πρωτοφανούς καύσωνα, ο κ. Μητσοτάκης αναγκάστηκε να αφήσει για λίγο τις διακοπές του για να παραστεί για τα μάτια του κόσμου σε έκτακτη σύσκεψη στον ΑΔΜΗΕ», αναφέρει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως αναρωτιέται «σε τι ακριβώς συνέβαλε η παρουσία του εκεί, πέραν του να μεταβιβάσει για άλλη μια φορά την ευθύνη στους πολίτες. Αφού το μόνο καινούργιο που ακούσαμε είναι οι προτροπές να κλείνουμε τα φώτα και να κάνουμε μπάνιο με κρύο νερό τις ώρες αιχμής, μήπως και αντέξει το δίκτυο. Για την ευθύνη και το σχέδιο της Πολιτείας να ανταποκριθεί σε ένα εδώ και πολλές ημέρες προαναγγελθέν καιρικό φαινόμενο, δεν ακούσαμε κουβέντα».

Αναφέρει εν κατακλείδι πως «μπορεί οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να πληρώνουν χρυσό το ρεύμα, με τις τελευταίες πρωτοφανείς αυξήσεις ως και 15% στα τιμολόγια, αλλά τα ακριβοπληρωμένα golden boys του κ. Μητσοτάκη και του επιτελικού κράτους δε σκέφτηκαν ποτέ να ετοιμάσουν σχέδιο για την επάρκεια του δικτύου σε περίοδο καύσωνα»





