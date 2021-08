Πολιτική

Λευτέρης Πετρούνιας: Συγχαρητήρια από τους πολιτικούς

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο «άρχοντας των κρίκων» κατέκτησε ακόμη ένα ολυμπιακό μετάλλιο, γεμίζοντας με υπερηφάνεια όλους τους Έλληνες

Ο Λευτέρης Πετρούνιας, συνεπής στο ραντεβού του με τις μεγάλες διακρίσεις, κατέκτησε τα χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Η νέα του επιτυχία γέμισε με χαρά όλους τους Έλληνες και η πολιτειακή και πολιτική ηγεσία του τόπου, έσπευσε να τον συγχαρεί.

«Πρότυπο αθλητή, με λαμπρή πορεία και σημαντικές επιτυχίες, ο Λευτέρης Πετρούνιας με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε πρόσφερε στον ελληνικό αθλητισμό μια ακόμη παγκόσμια διάκριση. θερμά συγχαρητήρια!», αναφέρει η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Πρότυπο αθλητή, με λαμπρή πορεία και σημαντικές επιτυχίες, ο Λευτέρης Πετρούνιας με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε πρόσφερε στον ελληνικό αθλητισμό μια ακόμη παγκόσμια διάκριση. @Petrounias_E θερμά συγχαρητήρια! ???? #OlympicGames pic.twitter.com/ljtIPds392 — President GR (@PresidencyGR) August 2, 2021

« Ο "'Αρχοντας των Κρίκων" μας γέμισε χαρά για ακόμη μία φορά. Με το πείσμα του, το ήθος του, τη σκληρή δουλειά, κυνήγησε το όνειρο και κέρδισε το χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες», αναφέρει στην ανάρτησή του ο πρωθυπουργός.

Ο "Άρχοντας των Κρίκων" μας γέμισε χαρά για ακόμη μία φορά. Με το πείσμα του, το ήθος του, τη σκληρή δουλειά, κυνήγησε το όνειρο και κέρδισε το χάλκινο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.



Συγχαρητήρια @Petrounias_E! Όλη η Ελλάδα είναι υπερήφανη! ???? #Tokyo2020 pic.twitter.com/XMY7BB5Vrd — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 2, 2021

«Λένε ότι πιο δύσκολο δεν είναι να ανέβεις στο βάθρο αλλά να παραμείνεις για χρόνια εκεί. Ο Λευτέρης Πετρούνιας το κατάφερε», σημείωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στο twitter. Υπογράμμισε ότι ο Λευτέρης Πετρούνιας «είναι ένας αθλητής παγκόσμιας ακτινοβολίας και είμαστε πολύ περήφανοι για όλα όσα έχει πετύχει».

Λένε ότι πιο δύσκολο δεν είναι να ανέβεις στο βάθρο αλλά να παραμείνεις για χρόνια εκεί. Ο Λευτέρης Πετρούνιας το κατάφερε. Είναι ένας αθλητής παγκόσμιας ακτινοβολίας και είμαστε πολύ περήφανοι για όλα όσα έχει πετύχει.#Πετρουνιας #Tokyo2020 pic.twitter.com/RG30gVHHEA

— Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) August 2, 2021

«Ακόμα μια μεγάλη διάκριση για τον "Άρχοντα των Κρίκων" @Petrounias_E . Με επιμονή, προσηλωμένος πάντα στο στόχο του, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο και έκανε ξανά υπερήφανη όλη την Ελλάδα», αναφέρει σε ανάρτηση της η Πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ, Φώφη Γεννηματά.

Ακόμα μια μεγάλη διάκριση για τον "Άρχοντα των Κρίκων" @Petrounias_E. Με επιμονή, προσηλωμένος πάντα στο στόχο του, κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο και έκανε ξανά υπερήφανη όλη την Ελλάδα.#Πετρουνιας #Tokyo2020gr #OlympicGames pic.twitter.com/yUISBIX6nQ

— Fofi Gennimata (@FofiGennimata) August 2, 2021