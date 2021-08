Αθλητικά

Πετρούνιας: Η καριέρα δεν τελειώνει με μία τρίτη θέση, αλλά με την πρώτη

Η αφιέρωση του Ολυμπιονίκη «άρχοντα» των κρίκων για το νέο Ολυμπιακό μετάλλιο που κατέκτησε στο Τόκιο.

Με ανάμεικτα συναισθήματα, εμφανίσθηκε ο Λευτέρης Πετρούνιας, λίγο μετά την παραλαβή του χάλκινου μεταλλίου, στους κρίκους των Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο.

«Αφιερώνω το μετάλλιο στην Ελλάδα και στις κόρες μου», τόνισε ο Έλληνας γυμναστής, ο οποίος ανέβηκε για δεύτερη διαδοχική διοργάνωση στο βάθρο (σ.σ. στο Ρίο Ντε Τζανέϊρο ήταν Ολυμπιονίκης) και πρόσθεσε:

«Ήταν ένας πάρα πολύ γεμάτος, ένας εξαιρετικός τελικός. Ήταν πολύ δύσκολος στην διαχείριση του. Τα συναισθήματα είναι πολύ ανάμεικτα. Είμαι ευτυχισμένος που βρίσκομαι ξανά στα μετάλλια, με όλα όσα έχουμε κι έχω περάσει. Όμως έχω μία γλυκόπικρη γεύση, επειδή δεν μου αρέσει η τρίτη θέση. Και να είστε σίγουροι, πως κάνω ό,τι μπορώ για να νικήσω. Η επιτυχία αυτή, σημαίνει δικαίωση, σημαίνει ότι καλώς συνέχισα να πιστεύω σ΄ εμένα παρά τις δύσκολες στιγμές και είναι μία απάντηση σε όσους πίστεψαν ότι δεν θα τα καταφέρω. Μαμά τα κατάφερα, θα έλεγα στην μητέρα μου τώρα. Αλλά θέλω να ευχαριστήσω την σύζυγο μου, την Βασιλική που είναι εδώ, την ομάδα μου και τον προπονητή μου, Δημήτρη Ράφτη».

Όσο για το αγωνιστικό του μέλλον, ο Λευτέρης Πετρούνιας, άφησε το καλύτερο για το τέλος, με μία... υπόσχεση: «Θα είμαι στο Παρίσι. Η καριέρα δεν τελειώνει με μία τρίτη θέση, αλλά με την πρώτη».





