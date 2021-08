Κοινωνία

ΕΜΥ για καύσωνα: ο χειρότερος των τελευταίων 40 ετών

Ένα από τα ισχυρότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων 40 ετών πλήττει τη χώρα, σύμφωνα με την ΕΜΥ.

Για ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια καύσωνα των τελευταίων τουλάχιστον 40 ετών, κάνει λόγο σε ανάρτηση στο twitter η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), ενώ σημειώνει ότι είχε προβλέψει έγκαιρα το φαινόμενο και το είχε χαρακτηρίσει επικίνδυνο.

Ολόκληρη η ανάρτηση της ΕΜΥ έχει ως εξής: «Δεδομένου ότι το κύμα ζέστης έχει ξεκινήσει από την Τρίτη και θα κρατήσει μέχρι Παρασκευή με διάρκεια 11 ημερών, θα αποτελέσει ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια καύσωνα των τελευταίων τουλάχιστον 40 ετών. Η ΕΜΥ προέβλεψε έγκαιρα το φαινόμενο και το χαρακτήρισε άμεσα ως Επικίνδυνο».

