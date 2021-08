Κοινωνία

Αιγάλεω: Σύλληψη 18χρονου για επιθέσεις κατά γυναικών

Ο νεαρός συνελήφθη μετά από καταγγελία, όμως διαπιστώθηκαν κι άλλες επιθέσεις σε Αιγάλεω και Χαϊδάρι.

Για τέσσερις επιθέσεις εναντίον γυναικών, στο Αιγάλεω και στο Χαϊδάρι, σε βάρος των οποίων προέβη σε άσεμνες χειρονομίες, κατηγορείται ένας 18χρονος, ελληνικής υπηκοότητας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, την περασμένη εβδομάδα στο Αιγάλεω.

Ο 18χρονος συνελήφθη ύστερα από αναζητήσεις, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μετά από καταγγελία ημεδαπής, σύμφωνα με την οποία την προσέγγισε και αποπειράθηκε να χειρονομήσει σε βάρος της, προσβάλλοντας την γενετήσια αξιοπρέπειά της.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, όπου, από την προανακριτική έρευνα προέκυψε η ταυτοποίησή του σε άλλες τρεις περιπτώσεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος γυναικών στις περιοχές Αιγάλεω και Χαϊδαρίου.

Σε βάρος του 18χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση, με την οποία οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

