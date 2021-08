Life

Βασιλική Μιλλούση: Η ανάρτηση και τα συγχαρητήρια στον Λευτέρη Πετρούνια

Στο πλευρό του στο Τόκιο ήταν – όπως πάντα- η σύζυγος του Ολυμπιονίκη, Βασιλική Μιλλούση, στέλνοντας το δικό της μήνυμα αγάπης.

Μήνυμα αγάπης και υπερηφάνειας έστειλε η Βασιλική Μιλλούση στον σύζυγό της, Λευτέρη Πετρούνια, λίγο μετά την κατάκτηση του δεύτερου ολυμπιακού του μεταλλίου.

Η αθλήτρια βρισκόταν στο Τόκιο, όπως πάντα, στο πλευρό του Πετρούνια και πανηγύρισε μαζί του το νέο του κατόρθωμα στους κρίκους, το χάλκινο μετάλλιο.

«Διπλά περήφανη για σένα! Δύο Ολυμπιακά μετάλλια ούτε να το σκεφτώ δεν μπορώ! Ήταν μια δύσκολη διαδρομή με ένα τεράστιο αποτέλεσμα για τη δύναμη της ψυχής στου..ξέρω ότι δεν είναι αυτό που ήθελες γιατί πάντα κοιτάς ψηλά και έτσι πρέπει να συνεχίσεις να κάνεις! Σ’ αγαπάμε Βασιλική, Σοφία, Λένια», έγραψε η Μιλλούση στο σχόλιο που συνόδευε τη φωτογραφία της με τον Πετρούνια για το νέο του μετάλλιο.

