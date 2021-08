Οικονομία

Καύσωνας – ΥΠΕΝ: Ρεκόρ δεκαετίας στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνολικά 48 διαφορετικά σενάρια έχουν εξετάσει οι Αρχές. Τι προέκυψε από τη σύσκεψη στο Κρυονέρι.

Σε επίπεδα - ρεκόρ δεκαετίας κυμαίνεται η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας λόγω του καύσωνα και της εκτεταμένης χρήσης κλιματιστικών, ενώ η αιχμή της κατανάλωσης αναμένεται να κυμανθεί απόψε στα 9.500 μεγαβάτ. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και οι φορείς της αγοράς έχουν εξετάσει 48 διαφορετικά σενάρια για βλάβες σε μονάδες παραγωγής ή / και στο σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα για άμεση αντιμετώπισή τους.

Αυτά προκύπτουν από τη σύσκεψη υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για την επάρκεια του ηλεκτρικού συστήματος που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ στο Κρυονέρι, στο πλαίσιο της οποίας ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Σκρέκας επανέλαβε τη σύσταση για κατά το δυνατόν περιορισμό της κατανάλωσης ρεύματος ιδίως κατά τις ώρες αιχμής (6 - 10 μ.μ.)

«Η ομάδα διαχείρισης κρίσεων παρουσίασε όλα τα μέτρα άμυνας και αντιμετώπισης που έχουμε λάβει ώστε να αντιμετωπίσουμε όποια -ακόμα και απίθανη- περίπτωση συμβεί», τόνισε συγκεκριμένα ο κ.Σκρέκας και πρόσθεσε: «Ζητάμε, επειδή πιέζεται το ηλεκτρικό δίκτυο της χώρας λόγω της πολύ μεγάλης ζήτησης αφού βρισκόμαστε στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου και έχουμε πάνω από 2-3 εκατομμύρια επιπλέον αυτή τη στιγμή επισκέπτες στη χώρα μας, ζητάμε από τους καταναλωτές να μην σπαταλούν ενέργεια που δεν χρειάζεται. Όπως για παράδειγμα να μην έχουν περιττά φώτα αναμμένα ιδίως τις ώρες τις κρίσιμες, της αιχμής, μεταξύ 6 απογευματινής και 10 βραδινής. Εκείνο το διάστημα ας περιορίσουν και ας μην ανάβουν τους ηλεκτρικούς θερμοσίφωνες. Να περιορίσουν τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών για μαγείρεμα και βέβαια να ρυθμίζουν τα κλιματιστικά τους σε μία σταθερή θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, ώστε να έχουν το καλύτερο αποτέλεσμα ως θερμοκρασία εντός της οικίας, με την χαμηλότερη δυνατόν ηλεκτρική κατανάλωση».

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, Μανούσος Μανουσάκης, ανέφερε ότι την Παρασκευή είχαμε ρεκόρ δεκαετίας στη ζήτηση των καταναλωτών, αλλά και ότι είναι πιθανό το ρεκόρ αυτό να σπάσει σήμερα και να ξανασπάσει αύριο. «Συνειδητοποιούμε λοιπόν όλοι ότι το σύστημα είναι υπό πίεση και είμαστε εδώ για να δηλώσουμε ετοιμότητα. Είμαστε πάνω συνεχώς από τα πράγματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η ηλεκτροδότηση των καταναλωτών, των βιομηχανιών και των πολιτών της χώρας».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ, Αναστάσιος Μάνος, τόνισε ότι έχουν ανακληθεί άδειες και έχει τεθεί σε επιφυλακή όλο το προσωπικό καθώς και ότι γίνεται προσπάθεια όποιες βλάβες προκύπτουν είτε εξαιτίας της ζέστης, είτε εξαιτίας πυρκαγιών, να επιδιορθώνονται άμεσα.

Ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), Θανάσης Δαγούμας, ανέφερε ότι από την ομάδα διαχείρισης κρίσης εξετάσθηκαν 48 σενάρια προκειμένου να αποτυπωθούν δυνητικά σφάλματα ή πιθανότητες απώλειας και σε συνεργασία με τους διαχειριστές υπάρχει πλήρης ετοιμότητα για αντιμετώπιση όλων των θεμάτων.

Στη σύσκεψη μετείχαν ακόμη ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Άκης Σκέρτσος, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, ο Διευθυντής Λειτουργίας του Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας, Βασίλης Ζιώγας καθώς και εκπρόσωποι των εταιρειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Σύμφωνα με την εικόνα που μεταδίδεται από αρμόδιες πηγές, είναι σε λειτουργία όλες οι μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο καθώς και όσες λιγνιτικές είναι διαθέσιμες ενώ υπάρχει πλήρης επάρκεια φυσικού αερίου. Εφόσον χρειαστεί θα τεθεί σε εφαρμογή το μέτρο της διακοψιμότητας , δηλαδή ο περιορισμός της κατανάλωσης από μεγάλες βιομηχανίες.

Σημειώνεται ότι η μεσημβρινή αιχμή της ζήτησης καλύπτεται με τη συνδρομή των φωτοβολταϊκών τα οποία εκείνες τις ώρες αποδίδουν το μέγιστο της παραγωγής τους. Αντίθετα τις απογευματινές ώρες η φωτοβολταϊκή παραγωγή μειώνεται και μηδενίζεται με τη δύση του ηλίου, ενώ η συμβολή των αιολικών σε περιόδους καύσωνα είναι κατά κανόνα ελάχιστη. Έτσι η απογευματινή αιχμή καλύπτεται σχεδόν αποκλειστικά από τις θερμικές μονάδες. Εκτός από την επάρκεια της παραγωγής, εξίσου κρίσιμη είναι η διασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων μεταφοράς και διανομής που επίσης δοκιμάζονται από τις υψηλές θερμοκρασίες και την αυξημένη ζήτηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Πεσκάρα: Καταστροφή στον ιστορικό πευκώνα της Ιταλίας (εικόνες)

Ζέτα Μακρυπούλια – Μιχάλης Χατζηγιάννης: Η ανακοίνωση του χωρισμού τους

Συμβασιούχος πυροσβεστικός υπάλληλος μετέφερε μεγάλη ποσότητα ηρωίνης (εικόνες)