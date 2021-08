Κόσμος

Πούτιν για Βαρώσια: απαράδεκτες οι μονομερείς ενέργειες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απάντηση του Ρώσου Προέδρου στον Κύπριο ομόλογό του και η αναφορά του στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Οι μονομερείς ενέργειες στην περίκλειστη πόλη της Αμμοχώστου, οι οποίες παραβιάζουν ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ είναι απαράδεκτες, αναφέρει ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντιμίρ Πούτιν προς τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Αναστασιάδη.

Σύμφωνα με την κυπριακή Προεδρία, σε απαντητική του επιστολή προς τον Πρόεδρο Αναστασιάδη, ο Πρόεδρος Πούτιν σημειώνει, μεταξύ άλλων, ότι «έχω διαβάσει με προσοχή την επιστολή σας, ημερομηνίας 14 Μαΐου 2021 που ακολούθησε της άτυπης συνάντησης, 5+ΗΕ, στη Γενεύη, στις 27-29 Απριλίου, 2021, και το μήνυμα της 5ης Ιουλίου 2021, στα οποία εκφράζεται ανησυχία για πιθανή αλλαγή του στάτους κβο των Βαρωσίων και για τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε ό,τι αφορά την προοπτική επίτευξης μιας συνολικής, βιώσιμης και δίκαιης λύσης στο Κυπριακό».

Ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας υπογραμμίζει ότι «θεωρούμε απαράδεκτες τις μονομερείς ενέργειες που παραβιάζουν τα ψηφίσματα 550 και 789 του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ».

Ο Πρόεδρος Πούτιν επισημαίνει ακόμα ότι «η Ρωσική Ομοσπονδία στηρίζει με συνέπεια μια λύση στο Κυπριακό, εντός του γνωστού πλαισίου του διεθνούς δικαίου το οποίο έχει τεθεί από τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας και προνοούν λύση διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας με μια διεθνή νομική προσωπικότητα, μια κυριαρχία και μια ιθαγένεια».

Υπογραμμίζει, επίσης, ότι τόσο σε επίπεδο των ΗΕ όσο και στις διμερείς επαφές της, η Ρωσία θα προωθεί τη δημιουργία ευνοϊκών εξωτερικών συνθηκών, με στόχο την επίτευξη προόδου στην επίλυση του Κυπριακού μέσω διαπραγματεύσεων.

Σημειώνει ακόμα ότι η Ρωσία πιστεύει ακράδαντα ότι υπάρχει η ανάγκη για εμπλοκή όλων των πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΕ στη συζήτηση για τις εξωτερικές πτυχές της λύσης και επίσης για την αντικατάσταση του υφιστάμενου αναχρονιστικού συστήματος των εγγυήσεων, με εγγυήσεις των ΗΕ.

Τέλος, ο Πρόεδρος Πούτιν εκφράζει στην επιστολή του ευγνωμοσύνη προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τον μεταξύ των δύο χωρών διάλογο που αφορά διάφορα θέματα διεθνούς και περιφερειακής ατζέντας, περιλαμβανομένης της κατάστασης στην Κύπρο, αλλά και της κυπρο-ρωσικής συνεργασίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας – ΥΠΕΝ: Ρεκόρ δεκαετίας στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας

Ζέτα Μακρυπούλια – Μιχάλης Χατζηγιάννης: Η ανακοίνωση του χωρισμού τους

Συμβασιούχος πυροσβεστικός υπάλληλος μετέφερε μεγάλη ποσότητα ηρωίνης (εικόνες)