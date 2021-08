Κοινωνία

Θρίλερ στους Αμπελόκηπους: Άφησαν νεκρό έξω από νοσοκομείο

Μέσω amber alert αναζητείτο τις προηγούμενες μέρες ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός έξω από νοσοκομείο.

(φωτογραφία αρχείου)

Τον θάνατο 32χρονου υπηκόου Κίνας, που μεταφέρθηκε από αγνώστους χτες τα ξημερώματα έξω από το ιδιωτικό νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν στους Αμπελόκηπους, ερευνά η Ασφάλεια Αττικής.

Ο 32χρονος αλλοδαπός εισήχθη χωρίς τις αισθήσεις του στα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, ο 32χρονος είχε εξαφανιστεί από το κέντρο της Αθήνας και αναζητούνταν μέσω amber alert, από τις 12 Ιουλίου 2021 μέχρι τις 16 του μήνα, καθώς η αγγελία τότε αποσύρθηκε.

Από την Ασφάλεια παραγγέλθηκε ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του θανάτου, ενώ παράλληλα διενεργείται προανάκριση για την υπόθεση.

