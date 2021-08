Οικονομία

Τουρισμός – Θεοχάρης: Ξεκινάει μια “χρυσή” εποχή στην Ελλάδα

Επίσκεψη στην Σκιάθο πραγματοποιεί ο υπουργός Τουρισμού, όπου συνατήθηκε με παράγοντες και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο νησί.



Στη Σκιάθο βρέθηκε ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης και ενημερώνεται για θέματα του τουρισμού από τους ανθρώπους του κλάδου που δραστηριοποιούνται στο νησί του Παπαδιαμάντη και παράλληλα την τουριστική ναυαρχίδα των Σποράδων.

Ο κ.Θεοχάρης επισκέφθηκε τον δήμαρχο Σκιάθου Θοδωρή Τζούμα και συζήτησαν θέματα που αφορούν το νησί, ενώ το μεσημέρι της Δευτέρας στον πολυχώρο "Μπούρτζι" είχε συνάντηση με παράγοντες και επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στο νησί. Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου Αλέκος Ευσταθίου επισήμανε τα προβλήματα του κλάδου εξαιτίας των ειδικών και δύσκολων συνθηκών που επικρατούν, ειδικά σε ένα νησί που ο τουρισμός του βασίζεται στην βρετανική τουριστική αγορά.

Ο υπουργός Τουρισμού Χάρης Θεοχάρης προσερχόμενος στον πολυχώρο τόνισε μεταξύ άλλων: «Δεν πρέπει να εστιάσουμε στους αριθμούς. Και αυτό ίσχυε και πέρυσι αλλά και φέτος σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό. Φυσικά, έχουν μεγάλη σημασία για τους ξενοδόχους του νησιού, καθώς οι αριθμοί αυτοί σημαίνουν δουλειές για τους υπαλλήλους τους, βιωσιμότητα στις επιχειρήσεις τους κλπ. Οπότε, δεν θέλω να δώσω την εντύπωση ότι τα παραγνωρίζω. Όμως, τα νούμερα θα “γεννήσουν” άλλα νούμερα μόνο αν η ποιότητα και η εικόνα της χώρας μας διατηρηθούν στο επίπεδο που έχουμε καταφέρει από πέρυσι έως τώρα. Πρέπει, δηλαδή, να μην είμαστε επιθετικοί, να προσέξουμε τα υγειονομικά μας μέτρα και τα πρωτόκολλα ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε καλά αποτελέσματα και το 2022, αλλά και τις επόμενες χρονιές. Να είστε σίγουροι ότι ξεκινάει μια χρυσή εποχή για τον τουρισμό στη χώρα μας, που αν προσέξουμε λίγο, μπορούμε να την κάνουμε ακόμα πιο επιτυχημένη».

Νωρίτερα, ο υπουργός Τουρισμού είχε επισκεφθεί το Κέντρο Υγείας Σκιάθου και ενημερώθηκε για την κατάσταση που επικρατεί στο νησί και κυρίως για την πορεία των εμβολιασμών και την ανταπόκριση των εργαζομένων στην εστίαση.

