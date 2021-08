Αθλητικά

Πετρούνιας: Το πρώτο μήνυμα μετά το χάλκινο μετάλλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρώτο μήνυμα στα social media του χάλκινου Ολυμπιονίκη, Λευτέρη Πετρούνια.

Άλλο ένα Ολυμπιακό μετάλλιο πρόσθεσε στην τροπαιοθήκη του ο Λευτέρης Πετρούνιας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής έγινε ο 2ος Έλληνας μετά από τον Δημοσθένη Ταμπάκο (χρυσό, ασημένιο) με 2 μετάλλια στους κρίκους.

Λίγες ώρες μετά ο χάλκινος Ολυμπιονίκης έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media, στέλνοντας το δικό του μήνυμα για το αποτέλεσμα αλλά κι ενόψει της συνέχειας.

Αναλυτικά όσα έγραψε:

“Είμαι ευτυχισμένος με αυτό το αποτέλεσμα! Πρώτα για όσα πέρασα τα τελευταία χρόνια και βρίσκομαι σήμερα εδώ και ύστερα γιατί μου δίνει κίνητρο αυτό το αποτέλεσμα να συνεχίζω να γίνομαι καλύτερος! Η κορυφή μας ανήκει!Ευχαριστώ Ελλάδα”.

Ειδήσεις σήμερα:

Πατήσια: φονική φωτιά σε διαμέρισμα

Καύσωνας – Αρνιακός: Δευτέρα και Τρίτη η κορύφωση του (βίντεο)

Φωτιά στην Εύβοια