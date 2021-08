Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: Στεφανίδη και Κυριακοπούλου στον τελικό του επί κοντώ

Αντίθετα η Ελένη Πόλακ δεν τα κατάφερε, καθώς έμεινε στα 4,40μ. και κατετάγη 19η.



Διπλή ελληνική παρουσία θα υπάρξει στον τελικό του επί κοντώ γυναικών, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Μετά από έναν επεισοδιακό προκριματικό αγώνα, που διεκόπη για αρκετή ώρα λόγω βροχής, τόσο η Νικόλ Κυριακοπούλου όσο και η Κατερίνα Στεφανίδη ξεπέρασαν τα 4,55μ. και εξασφάλισαν θέση στον τελικό της Πέμπτης (5/8), χωρίς να χρειαστεί να ξεπεράσουν το όριο των 4,70μ.

Στον αντίποδα, η Ελένη Πόλακ δεν τα κατάφερε, καθώς έμεινε στα 4,40μ. και κατετάγη 19η. Με την ίδια επίδοση, έμεινε εκτός τελικού η Αμερικανίδα «ασημένια» Ολυμπιονίκης του Ρίο Σάντι Μόρις, η οποία τραυματίστηκε στην πρώτη προσπάθειά της στα 4,55μ.

Συνολικά προκρίθηκαν 15 αθλήτριες στον τελικό, που είναι οι εξής:

Χόλι Μπράντσοου (Βρετανία) 4.55μ

Νικόλ Κυριακοπούλου (Ελλάδα) 4.55μ

Κέιτι Νάζοτ (ΗΠΑ) 4.55μ

Ανίσκα Νιούελ (Καναδάς) 4.55μ

Ρομπέιλι Πεϊνάδο (Βενεζουέλα) 4.55μ

Αντζέλικα Σιντόροβα (Ρωσία) 4.55μ

Τίνα Σουτέι (Σλοβενία) 4.55μ

Βίλμα Μούρτο (Φινλανδία) 4.55μ

Γιαρισλέι Σίλβα (Κούβα) 4.55μ

Κατερίνα Στεφανίδη (Ελλάδα) 4.55μ

Ίρινα Ζιουκ (Λευκορωσία) 4.55μ

Αντζέλικα Μπένγκτσον (Σουηδία) 4.55,

Μόργκαν Ρομέρο (ΗΠΑ) 4.55μ

Χουικόιν Σου (Κίνα) 4.55μ

Μαρίνα Κιλίπκο (Ουκρανία) 4.55μ