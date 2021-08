Κοινωνία

Ηράκλειο: Εξαφανίστηκε ανήλικη τουρίστρια

Θρίλερ με την εξαφάνιση 16χρονης τουρίστριας. Πού και πότε χάθηκαν τα ίχνη της.

Συναγερμός έχει σημάνει εδώ και λίγες ώρες στο Ηράκλειο Κρήτης, μετά την εξαφάνιση ανήλικης τουρίστριας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για μια 16χρονη Γαλλίδα, η οποία χάθηκε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου βρισκόταν είτε για να αναχωρήσει για τη χώρα της, είτε ερχόμενη για διακοπές. Τη δήλωση εξαφάνισή της έχουν κάνει οι γονείς της στο Αστυνομικό Τμήμα του αερολιμένα, αστυνομικοί του οποίου την αναζητούν.

Η εξαφάνιση δηλώθηκε στη μία το μεσημέρι και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει αποτέλεσμα από τις αναζητήσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι έχει ύψος 1.56 μ και φορούσε μαύρη μπλούζα και γκρι σορτσάκι.

