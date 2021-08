Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο Θεμιστοκλέους για την μετάλλαξη Δέλτα και τον εμβολιασμό (βίντεο)

Ενημέρωση από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους.



Η ενημέρωση των διαπιστευμένων συντακτών για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19, στο Υπουργείο Υγείας από τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.156 , εκ των οποίων 8 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 497.061. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 είναι 8, ενώ ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 188 .

Στην Αττική τα κρούσματα που εντοπίστηκαν ήταν 615, στην Κρήτη καταγράφηκαν 279, ενώ στη Θεσσαλονίκη 214 και στην Αχαΐα 77.

