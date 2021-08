Αθλητικά

Αντετοκούνμπο: Στα Σεπόλια με το τρόπαιο του NBA την Τρίτη

Οι Antetokounbros με το τρόπαιο του NBA θα βρεθούν εκεί που έπαιξαν για πρώτη φορά μπάσκετ, στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ του Τρίτωνα!

Πιστοί στο ραντεβού τους οι οι πρωταθλητές του NBA Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο. Όπως είχαν προαναγγείλλει την Τρίτη στις 8 το βράδυ οι πρωταθλητές του ΝΒΑ θα βρεθούν στα Σεπόλια.

Οι Antetokounbros με το βαρύτιμο τρόπαιο του NBA θα βρεθούν εκεί που έπαιξαν για πρώτη φορά μπάσκετ, στο ανοιχτό γήπεδο μπάσκετ του Τρίτωνα για να χωρίσουν μαγικές στιγμές στους μικρούς και μεγάλους θαυμαστές τους.

Αύριο 8 το απόγευμα Σεπόλια!!

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) August 2, 2021

