Τουρκία: Οι Έλληνες κλείνουν σχολεία της “τουρκικής μειονότητας” στην Θράκη

Νέες προκλήσεις από την Τουρκία. "Αβάσιμες και ψευδείς οι κατηγορίες", απαντά το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών.



Πιστή στο δόγμα της επανάληψης των προκλήσεων, ακόμη κι αν αυτές βασίζονται σε ανιστόρητους ισχυρισμούς η Τουρκία επιμένει να ανακαλύπτει τουρκική μειονότητα στην Θράκη και εγείρει ζήτημα κλεισίματος σχολείων.

Στην ανακοίνωσή του το Τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει: «Καταδικάζουμε την απόφαση της Ελλάδας να κλείσει άλλα 12 δημοτικά σχολεία που ανήκουν στην τουρκική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία τα μέτρα λιτότητας και τον ανεπαρκή αριθμό μαθητών. Με αυτήν την τελευταία απόφαση έκλεισαν περισσότερα από τα μισά δημοτικά σχολεία της μειονότητας και ο αριθμός τους μειώθηκε στα 103.

Έτσι, η πολιτική της Ελλάδας να κλείσει τα δημοτικά σχολεία που ανήκουν στην Τουρκική Μειονότητα της Δυτικής Θράκης μέσω προσωρινής αναστολής έχει αποδειχθεί συστηματική. Από την άλλη πλευρά, στην πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τα σχολεία στην Ελλάδα, παρατηρήθηκε ότι τα σχολεία των μειονοτήτων εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής πολλών άρθρων και γίνονται διακρίσεις. Οι προαναφερθείσες αποφάσεις που παραβιάζουν τις διατάξεις της Συνθήκης Ειρήνης της Λωζάνης αποτελούν άλλη μια ένδειξη της πολιτικής αφομοίωσης και καταπίεσης που εφαρμόζεται επί δεκαετίες εναντίον των ομογενών μας στη Δυτική Θράκη στον τομέα της παιδείας.



Αφενός, η Ελλάδα κλείνει τα δημοτικά σχολεία με το πρόσχημα της έλλειψης μαθητών, αφετέρου, αγνοεί τις απαιτήσεις για το άνοιγμα νέου μειονοτικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης/λυκείου παρότι υπάρχει ανάγκη και αφετέρου παραβιάζει τα δικαιώματα εκπαίδευσης των παιδιών της μειονότητας με διάφορες δικαιολογίες.



Καλούμε την Ελλάδα να βάλει τέλος στην πολιτική των διακρίσεων έναντι των μειονοτικών σχολείων, όπως αυτή αντικατοπτρίζεται στην τελευταία νομοθετική ρύθμιση. Η διεθνής κοινότητα δεν πρέπει πλέον να μένει θεατής στη συστηματική παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει τον αγώνα της μειονότητας για δικαιώματα και δίκαιο τόσο στις διμερείς επαφές όσο και σε διεθνή φόρα».

Άμεση ήταν η απάντηση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο στην ανακοίνωσή του κάνει λόγο για "αβάσιμες κατηγορίες και ψευδείς ειδήσεις".

Συγκεκριμένα, το ΥΠΕΞ σε ανακοίνωσή του αναφέρει:

«Η Τουρκία διαστρεβλώνει την πραγματικότητα με αβάσιμες κατηγορίες και ψευδείς ειδήσεις. Η Ελληνική πλευρά απορρίπτει τις κατηγορίες αυτές. Η Ελλάδα, σε αντίθεση με την Τουρκία, συνεχίζει να εφαρμόζει πιστά τις προβλέψεις της συνθήκης της Λωζάννης. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους. Η μουσουλμανική μειονότητα στη Θράκη αριθμεί περίπου 120.000 μέλη, ενώ η ελληνική στην Τουρκία έχει συρρικνωθεί σε μόλις 3.000, την στιγμή που την εποχή της Λωζάννης ήταν ισάριθμες. Για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, στη Θράκη θα λειτουργήσουν άνω των 100 μειονοτικών δημοτικών ενώ στην Κωνσταντινούπολη μόνο 3.

Ως γνωστό, κριτήριο αναστολής λειτουργίας σχολείων στην Ελλάδα είναι η μη συμπλήρωση ενός ελάχιστου αριθμού 9 μαθητών. Πέραν των 12 μειονοτικών, μόνο στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανεστάλη η λειτουργία ακόμη 24 δημόσιων δημοτικών σχολείων. Γεγονός που αναδεικνύει ίση και όχι διακριτική μεταχείριση μειονοτικών μαθητών στην Ελλάδα. Επιπλέον, οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αφορούσαν τα δημόσια σχολεία, ενώ συγκεκριμένες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούσαν τα μειονοτικά σχολεία έγιναν με κριτήριο τον σεβασμό στη Συνθήκη της Λωζάννης και, φυσικά, στον ειδικό χαρακτήρα των σχολείων αυτών. Οι νομοθετικές αυτές ρυθμίσεις όχι μόνο δεν εισάγουν διάκριση εις βάρος των μειονοτικών σχολείων αλλά αντίθετα εκπληρώνουν την υποχρέωση της Ελλάδας για την διατήρηση του ειδικού καθεστώτος τους.

Η Ελληνική Δημοκρατία, κράτος δικαίου, προστατεύει στο ακέραιο και εγγυάται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες του συνόλου των πολιτών της. Η Τουρκία κατέχει τη δεύτερη χειρότερη θέση όσον αφορά την μη εκτέλεση αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) με 643 αποφάσεις, η εκτέλεση των οποίων εκκρεμεί».

