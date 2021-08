Αθλητικά

Στέφανος Ντούσκος: Τα Ιωάννινα “γκρέμισαν τα τείχη” για τον “χρυσό” Ολυμπιονίκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υποδοχή ήρωα επεφύλασσαν στον Στέφανο Ντούσκο οι συντοπίτες του στα Γιάννενα.



Με τιμές υποδέχτηκαν στις 20:00 τον «χρυσό» Ολυμπιονίκη Στέφανο Ντούσκο στα Ιωάννινα. Ο «χρυσός» κωπηλάτης έφτασε στο Πανειπηρωτικό Στάδιο στις 19:30 όπου τον υποδέχτηκαν αθλητές και η διοίκηση του ΝΟΙ.

Στη συνέχεια με στρατιωτικό τζιπ και με τη συνοδεία μοτοσικλετιστών της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασε στην Κεντρική Πλατεία των Ιωαννίνων, όπου τον υποδέχτηκαν ο περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης και ο δήμαρχος της πόλης Μωυσής Ελισάφ καθώς και πλήθος κόσμου.

Ο δήμαρχος της πόλης έστεψε με κότινο από κλαδί ελιάς τον Ολυμπιονίκη, ενώ ο περιφερειάρχης του δώρισε μία εικόνα της Παναγίας.

Από την πλευρά του, ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης Στέφανος Ντούσκος συγκινημένος αναφώνησε: «Ζήτω τα Ιωάννινα, ζήτω η Ελλάδα».

«Στα τελευταία μέτρα έδωσα όλες μου τις δυνάμεις, έδωσα ψυχή» είπε ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης Στέφανος Ντούσκος σε δηλώσεις του, αμέσως μετά την τιμητική εκδήλωση που διοργάνωσε ο δήμος και ο Ναυτικός Όμιλος Ιωαννίνων (ΝΟΙ).

Πλήθος κόσμου στην Κεντρική Πλατεία της πόλης δεν σταμάτησε να χειροκρότει τον «χρυσό» αθλητή. Στην εξέδρα τον υποδέχτηκαν κωπηλάτες, Γιαννιώτες Ολυμπιονίκες κατά το παρελθόν, μαζί με τους αθλητές του ΝΟΙ. Ήταν ο Παναγιώτης Μηλιώτης που πήρε 8η θέση στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών, η Αντωνία Σβάιερ 7η θέση στο σκιφ γυναικών, οι Γιώργος Τζιάλας και Γιάννης Τσίλης τετράκωπος άνευ, Ανδρών 4η θέση και η Αλεξάνδρα Τσιάβου, η οποία πήρε χάλκινο μετάλλιο στο Λονδίνο στο διπλό σκιφ γυναικών ελαφρών βαρών.

Ο πατέρας του Στέφανου, Βασίλης Ντούσκος εξέφρασε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την συγκίνηση της οικογένειας. «Είμαστε ευτυχισμένοι. Τώρα θα ηρεμήσουμε θα προσπαθήσουμε να χαλαρώσει το παιδί» είπε με χαμόγελο. Η μητέρα του αθλητή, Μαρία Ντούσκου, είπε πως είναι συγκλονισμένη από την αγάπη του κόσμου. «Ήταν φοβερό το συναίσθημα στην πόλη».

Η πρόεδρος του ΝΟΙ Μάρθα Παλαιοπάνου κατά τον χαιρετισμό της είπε πως ο Στέφανος Ντούσκος δικαιούταν το χρυσό. «Πάλεψε σκληρά επί χρόνια με όλες τις δυνάμεις του, επιμονή και θέληση», τόνισε.

Ειδήσεις σήμερα:

Αντετοκούνμπο: Στα Σεπόλια με το τρόπαιο του NBA την Τρίτη

Φωτιά στην Ρόδο: Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πεταλούδες και Καλλιθέα

Καύσωνας: Σε ποια περιοχή έδειξε 46,3 βαθμούς η θερμοκρασία