Εμβολιασμός - Μακρόν: Με selfie βίντεο σε tik tok και Instagram απαντά στα fake news

Ηλιοκαμένος και φορώντας ένα μαύρο t-shirt, ο Μακρόν ανήρτησε στα social media ένα σύντομο βίντεο για να απαντήσει σε ερωτήματα πολιτών.



Επιλέγοντας τη λειτουργία σέλφι στα βίντεο που τραβάει και φορώντας ένα μπλουζάκι, ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν πρότεινε στους Γάλλους στο Instagram και το Tik Tok να απαντήσει απευθείας σε όλα τα ερωτήματά τους σχετικά με τον εμβολιασμό, προκειμένου να τοποθετηθεί απέναντι στις «ψευδείς πληροφορίες», στον απόηχο των πρόσφατων διαδηλώσεων κατά του υγειονομικού πάσου.

Ηλιοκαμένος και φορώντας ένα μαύρο t-shirt, ο επικεφαλής του γαλλικού κράτους, που βρίσκεται σε διακοπές στο φρούριο του Μπρεγκανσόν (νότια), ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αυτό το σύντομο βίντεο, διάρκειας ενός λεπτού, το οποίο τραβάει ο ίδιος, έχοντας μονάχα ως φόντο τη σημαία της Γαλλίας.

Στο βίντεο επαναλαμβάνει πως ο εμβολιασμός είναι «το μόνο όπλο» μπροστά στο τέταρτο κύμα της Covid-19, με «λίγο παραπάνω από 42 εκατομμύρια Γαλλίδες και Γάλλους να έχουν λάβει μια δόση εμβολίου» και «λίγους περισσότερους από 35 εκατομμύρια» να έχουν «λάβει τις δύο δόσεις και οι οποίοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι».

«Γνωρίζω, εντούτοις, πως πολλοί από εσάς διερωτώνται ακόμα, φοβούνται, πολλοί ακούν ψευδείς πληροφορίες, ψευδείς φήμες, ο,τιδήποτε, πρέπει να το λέμε, επομένως αποφάσισα να απαντήσω απευθείας στα ερωτήματά σας. Ελάτε, θέστε τα μου και θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν πιο άμεσος και πιο σαφής», λέει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Σε μια πρώτη απάντηση, την οποία απευθύνει σε «έναν νεαρό άνδρα με καλή υγεία, ο οποίος ρωτάει γιατί να εμβολιαστεί», ο Γάλλος πρόεδρος τον παροτρύνει να το «κάνει για τους δικούς του», υπογραμμίζοντας πως θα μειώσει με αυτόν τον τρόπο «τον κίνδυνο να μολύνει άλλους».

Τα πρώτα βίντεο είχαν πάνω από ένα εκατομμύριο προβολές έως σήμερα το απόγευμα. Η πρωτοβουλία του Γάλλου προέδρου λαμβάνει χώρα, την ώρα που για τρίτο συναπτό Σάββατο οργανώθηκε μια μαζική κινητοποίηση κατά του υγειονομικού πιστοποιητικού, με τη συμμετοχή περισσότερων από 200.000 ανθρώπων, στην καρδιά του καλοκαιριού.

