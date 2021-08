Life

Πέτρος Φιλιππίδης: Στον ίδιο θάλαμο με τον Λιγνάδη στις φυλακές Τρίπολης

Συγκλονίζει η μία από τις τρεις γυναίκες που κατήγγειλαν τον Πέτρο Φιλιππίδη για σεξουαλική κακοποίηση.



Στον 3ο θάλαμο των Φυλακών Τρίπολης, φυλακές όπου οδηγούνται υπόδικοι και κατάδικοι για σεξουαλικά εγκλήματα, κρατείται τις τελευταίες ώρες ο ηθοποιός Πέτρος Φιλιππίδης. Στον ίδιο θάλαμο βρίσκεται και ο Δημήτρης Λιγνάδης.

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου, ήταν μία από τις ηθοποιούς που με την με την καταγγελία της στο ΣΕΗ άνοιξε το δρόμο και σε άλλες γυναίκες να καταγγείλουν τον Πέτρο Φιλιππίδη. Φανερά συγκινημένη σε τηλεοπτική της συνέντευξη αναφέρεται στη δύναμη που της έδωσαν οι κόρες της για να μη φοβηθεί και να καταγγείλει επίσημα την δική της εμπειρία.

Την αναγκαιότητα να αυστηροποιηθούν οι ποινές για τέτοιου είδους εγκλήματα επεσήμανε η ηθοποιός. «Ο στόχος και ο σκοπός μας είναι να αλλάξουμε το νομικό πλαίσιο έτσι ώστε ο κάθε άνθρωπος άνδρας η γυναίκα να έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης και προσβολής της προσωπικότητάς του», είπε η Πηνελόπη Αναστασοπούλου.

Την ίδια ώρα, συγκλονίζει η μία από τις τρεις γυναίκες που κατήγγειλαν τον Πέτρο Φιλιππίδη για σεξουαλική κακοποίηση, μιλώντας στη Real News.

«Είμαι πολύ ικανοποιημένη με την απόφαση προφυλάκισής του. Ανάσανα !Δεν τον μισώ. Τον φοβάμαι όμως ακόμη και τώρα. Σκοπός μου ήταν να σταματήσει την καθ' έξιν δράση του. Να σταματήσουν να υπάρχουν θύματα», είπε η καταγγέλλουσα Σ.Μ.

Η καταγγέλλουσα αναφέρει πως είναι μία ευκαιρία για εξυγίανση όχι μόνο του θεατρικού κόσμου. αλλά και κάθε εργασιακού χώρου. «Είναι η μεγάλη ευκαιρία να καθαρίσει το θέατρο, να πνεύσει αέρας ελευθερίας. Κανείς δεν πρέπει να ζήσει τα όσα ζήσαμε εμείς. Εύχομαι η υπόθεση να είναι ασπίδα προστασίας για τους νεότερους ανθρώπους σε όλους τους χώρους εργασίας. Η Δικαιοσύνη έχει τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο», είπε ακόμα η καταγγέλλουσα Σ.Μ.

Οι νέες καταγγελίες για άσχημη και ανάρμοστη συμπεριφορά στο σανίδι θα εξετασθούν τον Σεπτέμβριο στην εκ νέου λειτουργία του Πειθαρχικού Συμβουλίου των Ελλήνων Ηθοποιών.

