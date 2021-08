Life

Μαίρη Συνατσάκη - Ίαν Στρατής: Η πρώτη δημόσια εμφάνιση του ζευγαριού

Την πρώτη τους κοινή εμφάνιση ως ζευγάρι πραγματοποίησαν η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής.



Οι φήμες για την σχέση τους κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα, ωστόσο κανένας από τους δύο δεν τις είχε επιβεβαιώσει αλλά ούτε και διαψεύσει.



Παρόλα αυτά φαίνεται ότι η Μαίρη Συνατσάκη και ο Ίαν Στρατής δεν θέλουν να κρύβουν άλλο τον έρωτα τους, αφού πρόσφατα έκαναν μια βραδινή έξοδο μαζί.



Οι δύο τους βρέθηκαν στο Θέατρο Άλσος για να παρακολουθήσουν την παράσταση του Τάκη Ζαχαράτου.

