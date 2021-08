Life

Μίλτος Τεντόγλου: Αυτή είναι η σύντροφος του Έλληνα Ολυμπιονίκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο παρελθόν ο ίδιος είχε μιλήσει για την αγαπημένη του με μια... επική δήλωση.

Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε ο Μίλτος Τεντόγλου το μεσημέρι της Δευτέρας στο Τόκιο, αφού κατάφερε να κερδίσει το χρυσό μετάλλιο στο Άλμα εις μήκος.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έκανε ένα τεράστιο άλμα στην τελευταία του προσπάθεια, το οποίο τον έστειλε στην κορυφή κάνοντας περήφανη την χώρα μας.

«Δεν το περίμενα αυτό, να κερδίσω. Ειδικά έτσι. Ήμουν τυχερός σήμερα και άτυχος ταυτόχρονα. Δεν ξέρω τι έπαθα στις πρώτες προσπάθειες. Οι πέντε πρώτες ήταν χάλια, δεν μου έβγαινε. Σαν να είχα αγχωθεί λίγο, δεν ξέρω», ανέφερε χαρακτηριστικά ο χρυσός Ολυμπιονίκης.

Εκτός όμως από την Ελλάδα, ο Μίλτος Τεντόγλου πλημμυρίζει με συναισθήματα ευτυχίας τόσο την οικογένεια του, όσο και την σύντροφο του.

Μάλιστα στο παρελθόν ο ίδιος είχε μιλήσει για την αγαπημένη του, με μια επική δήλωση.

Διαβάστε περισσότερα και δείτε φωτογραφίες της συντρόφου του στο fthis.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Στέφανος Ντούσκος: Τα Ιωάννινα “γκρέμισαν τα τείχη” για τον “χρυσό” Ολυμπιονίκη (εικόνες)

Πέτρος Φιλιππίδης: Στον ίδιο θάλαμο με τον Λιγνάδη στις φυλακές Τρίπολης