Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς: Χώρισαν και επίσημα

Το ζευγάρι κατέθεσε αίτηση διαζυγίου μετά από 27 χρόνια γάμου, όμως δεσμεύτηκαν ότι θα συνεχίσουν μαζί το φιλανθρωπικό έργο τους.



Το διαζύγιο του Μπιλ Γκέιτς και της Μελίντα Φρεντς Γκέιτς, των συνιδρυτών ενός από τους μεγαλύτερους φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο, οριστικοποιήθηκε σήμερα, ανέφερε το Business Insider επικαλούμενο δικαστικά έγγραφα.

Το ζευγάρι κατέθεσε αίτηση διαζυγίου στις 3 Μαΐου, μετά από 27 χρόνια γάμου, όμως δεσμεύτηκαν ότι θα συνεχίσουν μαζί το φιλανθρωπικό έργο τους.

Το Ιδρυμα Μπιλ και Μελίντα Γκέιτς, που εδρεύει στο Σιάτλ, είναι ένα από τα ισχυρότερα στον κόσμο όσον αφορά τον τομέα της δημόσιας υγείας. Την τελευταία εικοσαετία έχει επενδύσει περισσότερα από 50 δισεκατομμύρια δολάρια για την καταπολέμηση της φτώχειας και των ασθενειών.

Οι Γκέιτς στήριξαν προγράμματα για την εξάλειψη της ελονοσίας και της πολιομυελίτιδας καθώς και για τον εμβολιασμό παιδιών. Πέρσι, το Ίδρυμα δεσμεύτηκε ότι θα δαπανήσει περίπου 1,75 δισεκ. ευρώ για την αντιμετώπιση της πανδημίας της Covid-19.

