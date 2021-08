Life

Χριστίνα Μπόμπα: Δείχνει το σώμα της έξι εβδομάδες μετά την γέννα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Χριστίνα Μπόμπα είναι πολύ ενεργή στα social media και συχνά μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους προσωπικές της στιγμές.



Η Χριστίνα Μπόμπα, διανύει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής της, καθώς λίγες εβδομάδες νωρίτερα έφερε στον κόσμο τα δίδυμα κοριτσάκια της.

Έχοντας στο πλευρό της τον Σάκη Τανιμανίδη, τον αγαπημένο της σύζυγο που τη βοηθά και τη στηρίζει σε κάθε βήμα, προσπαθούν να ζήσουν τις στιγμές της νέας τους πραγματικότητας με τα δύο παιδάκια και να απολαύσουν κάθε ευκαιρία ως νέοι γονείς.

Η όμορφη Influencer, που είναι πολύ ενεργή στα social media, έκανε μία ανάρτηση που μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους το πως δείχνει το σώμα της έξι εβδομάδες μετά την γέννηση των διδύμων.

Διαβάστε περισσότερα στο glance.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Καύσωνας: Σε ποια περιοχή έδειξε 46,3 βαθμούς η θερμοκρασία

Στέφανος Ντούσκος: Τα Ιωάννινα “γκρέμισαν τα τείχη” για τον “χρυσό” Ολυμπιονίκη (εικόνες)

Εμβολιασμός - Μακρόν: Με selfie βίντεο σε tik tok και Instagram απαντά στα fake news