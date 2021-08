Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες - Ιακωβίδης: Επέστρεψε στην Αθήνα (εικόνες)

Επέστρεψε το βράδυ της Δευτέρας (2/08) στην Ελλάδα από το Τόκιο, όπου έλαβε μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Θοδωρής Ιακωβίδης.

Τον πρωταθλητή της άρσης βαρών υποδέχτηκαν στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» οι δικοί του άνθρωποι, ενώ το «παρών» έδωσε και ο υφυπουργός αθλητισμού, Λευτέρης Αυγενάκης.

Ο Έλληνας αρσιβαρίστας μετά τον αγώνα στο Ολυμπιακό τουρνουά, εξέφρασε την επιθυμία να σταματήσει τον αθλητισμό λόγω των πολλών (οικονομικών και άλλων) προβλημάτων που αντιμετώπισε στη διάρκεια της προετοιμασίας του και όχι μόνο. Ο Ιακωβίδης από τότε δέχτηκε «πιέσει» τόσο από τον Λευτέρη Αυγενάκη, αλλά και άλλους παράγοντες του αθλήματος, προκειμένου να το ξανασκεφτεί και να παραμείνει... ενεργός.

Δεν αποκλείεται αυτό να συμβεί, εφόσον βρεθούν οι ενδεδειγμένες λύσεις στα προβλήματα που έθεσε ο αθλητής.

