Καιρός - Καύσωνας: “Σαχάρα” και την Τρίτη η χώρα

"Καυτή" θα είναι και η σημερινή μέρα. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Την Τρίτη, γενικά αίθριος και πολύ ζεστός προβλέπεται ο καιρός σε όλη τη χώρα. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5, στα πελάγη τοπικά 6 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει ιδιαίτερα υψηλή σε όλη τη χώρα (επίπεδα καύσωνα) και οι μέγιστες τιμές της θα φτάσουν: α. στα βόρεια ηπειρωτικά, τους 41 με 43 βαθμούς, β. στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά, τους 42 με 44 και κατά τόπους τους 45 βαθμούς και γ. στις νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές τους 40 με 42 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι σε πολλές περιοχές πάνω από 26 με 27 βαθμούς Κελσίου, εντείνοντας το αίσθημα δυσφορίας.

Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Στην Αττική, προλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί, πρόσκαιρα έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 43 και κατά τόπους 44 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Θεσσαλονίκη, αίθριος θα είναι ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 24 έως 42 βαθμούς Κελσίου.

Στην Μακεδονία και τη Θράκη, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στην κεντρική Μακεδονία βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί πό 24 έως 41 και κατά τόπους στην κεντρική Μακεδονία 42 με 43 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την δυτική Στερεά και την δυτική Πελοπόννησο, γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ορεινά της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3 με 5 και βαθμιαία στο Ιόνιο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα νησιά θα κυμανθεί από 25 έως 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Στα ηπειρωτικά από 22 έως 42 και κατά τόπους στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο έως 44 με 45 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο, προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και πρόσκαιρα το απόγευμα στα κεντρικά τμήματα, τοπικά 5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα δείξει από 23 έως 43 και κατά τόπους 44 με 45 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη, αίθριος θα είναι ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και πρόσκαιρα το απόγευμα στα ανατολικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 και στην Κρήτη τοπικά έως 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, προβλέπεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα νότια 5 με 6 και πρόσκαιρα το απόγευμα έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 40 με 41 και κατά τόπους 42 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για Τετάρτη

Γενικά αίθριος και πολύ ζεστός προβλέπεται ο καιρός σε όλη τη χώρα. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν στα ορεινά της κεντρικής και

βόρειας ηπειρωτικής χώρας τις απογευματινές ώρες και πιθανώς στα βορειοανατολικά να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά κατά τη διάρκεια της ημέρας 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει ιδιαίτερα υψηλή, παρά τη μικρή υποχώρηση που θα σημειώσει στα βόρεια. Οι μέγιστες τιμές της θα φτάσουν: α. στα βόρεια ηπειρωτικά και στις νησιωτικές περιοχές τους 39 με 41 βαθμούς και β. στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τους 40 με 42 και κατά τόπους

τους 43 έως 44 βαθμούς.

Παράλληλα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες θα είναι στις περισσότερεςπεριοχές πάνω από 27 βαθμούς Κελσίου, εντείνοντας το αίσθημα δυσφορίας.

