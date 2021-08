Αθλητικά

Ολυμπιακός - Λουντογκόρετς: Η αποστολή των “ερυθρόλευκων”

Αρκετά ενισχυμένος σε σχέση με τα προηγούμενα ματς με την Νέφτσι Μπακού, θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός απέναντι στην Λουντογκόρετς.

Αρκετά ενισχυμένος σε σχέση με τα προηγούμενα ματς με την Νέφτσι Μπακού, θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τρίτης (3/08, 22:00) απέναντι στην Λουντογκόρετς, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον Γ΄ προκριματικό γύρο του Champions League στο Καραϊσκάκη.

Δύο παίκτες που δεν αγωνίστηκαν στα ματς με τους Αζέρους, οι Γιαν Εμβιλά και Παπασταθόπουλος, αλλά και οι Καμαρά, Ανδρούτσος, Ρεάμπτσιουκ, οι οποίοι δε συμμετείχαν στη ρεβάνς του Β΄ προκριματικού, συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή του αγώνα με τους πρωταθλητές Βουλγαρίας.

Σε σχέση με τους παίκτες που έχουν δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού έμειναν εκτός ο τραυματίας, Μπουχαλάκης, αλλά και ο Τικίνιο, ο οποίος εκτός από το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει είναι και τιμωρημένος.

Επίσης, ο Πέδρο Μαρτίνς δεν συμπεριέλαβε στην αποστολή και τον Ονιεκουρού, παρά το γεγονός ότι δηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη λίστα της UEFA. Ο Νιγηριανός θα προετοιμαστεί για να προλάβει τη ρεβάνς επί βουλγαρικού εδάφους την επόμενη εβδομάδα.

Η αποστολή του Ολυμπιακού αποτελείται από τους παρακάτω 23 ποδοσφαιριστές: Τζολάκης, Βατσλίκ, Καραργύρης, Λαλά, Ανδρούτσος, Σεμέδο, Παπασταθόπουλος, Μάρκοβιτς, Σισέ, Ουσεϊνού Μπα, Ρέαμπτσιουκ, Αποστολόπουλος, Σουρλής, Μαντί Καμαρά, Αγκιμπού Καμαρά, Εμβιλά, Κούντε, Μασούρας, Ραντζέλοβιτς, Βρουσάι, Βαλμπουενά, Ελ Αραμπί, Χασάν.

