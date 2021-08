Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες – Τριπλούν: τραυματίστηκε και εγκατέλειψε ο Τσιάμης

Άτυχος στάθηκε ο Δημήτρης Τσιάμης που τραυματίστηκε στην πρώτη του προσπάθεια στον προκριματικό του τριπλούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο.

Ο 39χρονος ένιωσε ενόχληση στο αριστερό του πόδι μετά την πρώτη του προσπάθεια (άκυρη), δεν μπόρεσε να συνεχίσει και εγκατέλειψε τον προκριματικό.

Στην έκτη θέση της τέταρτης προημιτελικής σειράς των 400 μέτρων τερμάτισε η Ειρήνη Βασιλείου. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κάλυψε την απόσταση σε χρόνο 53.16.

Πρώτη στη σειρά ήταν η Τζαμαϊκανή Κάντις ΜακΛίοντ (51.09), ακολουθούμενη από τις Αμαντίν Μπροσιέ (Γαλλία, 51.65) και Σουζάν Βάλι (Αυστρία, 52.19). Και οι τρεις προαναφερόμενες αθλήτριες προκρίθηκαν στους ημιτελικούς.

