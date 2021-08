Αθλητικά

Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Βάρχολμ “ισοπέδωσε” το παγκόσμιο ρεκόρ στα 400μ.με εμπόδια

Ο 25χρονος πρωταθλητής από το Όσλο, φρόντισε να αφήσει ανεξίτηλο το «σημάδι» του στους Αγώνες του Τόκιο, με ένα εξωπραγματικό παγκόσμιο ρεκόρ.

Ο Νορβηγός Κάρστεν Βάρχολμ με μία ιστορική κούρσα στα 400μ. με εμπόδια ανδρών κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο, συντρίβοντας το παγκόσμιο ρεκόρ με επίδοση στα 45.94! Στη δεύτερη θέση ο Αμερικανός Ρέι Μπέντζαμιν και χάλκινος Ολυμπιονίκης ο Βραζιλιάνος Άλισον ντος Σάντος.

Ο 25χρονος πρωταθλητής από το Όσλο επιβεβαίωσε τον τίτλο του μεγάλου φαβορί, απέναντι σε έναν εξίσου σπουδαίο αντίπαλο, τον Ρέι Μπέντζαμιν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, φρόντισε να αφήσει ανεξίτηλο το «σημάδι» του στους Αγώνες του Τόκιο, με ένα εξωπραγματικό παγκόσμιο ρεκόρ.

Το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ, με 46.70 το οποίο είχε σημειώσει πριν από 32 μέρες στο Όσλο, έγινε... φύλλο και φτερό από τον Νορβηγό, ο οποίος όχι μόνο «άντεξε» στην «επίθεση» του Μπέντζαμιν μετά τα 200 μέτρα, αλλά με ένα απίστευτο φίνις κατέβασε το χρόνο κάτω από τα 46 δευτερόλεπτα, φτάνοντας στο 45.94.

Ενδεικτικό της απίστευτης κούρσας ήταν το γεγονός ότι και ο Μπέντζαμιν έριξε την επίδοσή του κάτω από το όριο του (προηγούμενου) παγκόσμιου ρεκόρ, τερματίζοντας δεύτερος με 46.17, ενώ ο τρίτος Άλισον ντος Σάντος ολοκλήρωσε την κούρσα με 46.72 (νέο ρεκόρ Βραζιλίας). Είναι χαρακτηριστικό επίσης, πως ο 4ος ΜακΜάστερ (Παρθένοι Νήσοι), ο 6ος Γιασμανί Τσόπελο (Τουρκία) και ο 7ος Ράσμους Μαγκί (Εσθονία) έκαναν εθνικά ρεκόρ.

