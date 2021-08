Κοινωνία

Καύσωνας – Αρνιακός: κορυφώνονται οι ακραίες θερμοκρασίες

Πως θα εξελιχθεί η θερμοκρασία μέχρι το Σαββατοκύριακο. Σε ποιες περιοχές το θερμόμετρο θα δείξει σήμερα 46 βαθμούς Κελσίου.

Κορυφώνονται σήμερα οι ακραίες θερμοκρασίες του πρωτοφανούς καύσωνα που πλήττει την χώρα, όπως είπε ο μετεωρολόγος Τάσος Αρνιακός, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί».

Όπως είπε χαρακτηριστικά και η σημερινή μέρα θα είναι πολύ ζεστή με έντονη ηλιοφάνεια, εκτός από λίγα σύννεφα που θα αναπτυχθούν στα ηπειρωτικά ορεινά από τη Θεσσαλία και ψηλότερα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις, μέτριοι σε ένταση αλλά τοπικά θα ενισχυθούν και θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέβει σε πολλές περιοχές της χώρας ακόμη και στους 46 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αττική θα φτάσει τους 43 κυρίως στα δυτικά του νομού. Στη Θεσσαλονίκη το θερμόμετρο θα σκαρφαλώσει τοπικά και στους 42 βαθμούς.

Αύριο Τετάρτη οι καιρικές συνθήκες θα είναι παρόμοιες, αλλά στα ορεινά της Πίνδου είναι πιθανό να έχουμε μερικές μπόρες.

Από την Παρασκευή οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα ενισχυθούν και θα έχουμε τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά ορεινά και θα ξεκινήσει μια σταδιακή υποχώρηση της θερμοκρασίας, που το Σαββατοκύριακο θα έχει μέγιστες τιμές 39-40.

