Βορίδης για ανεμβολίαστους: τι θα γίνει με όσους εργάζονται στο Δημόσιο (βίντεο)

Πως σχολίασε τα σενάρια για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο και τι είπε για τις τουρκικές προκλήσεις.

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί» κι αναφερόμενος στα σενάρια για πρόωρες εκλογές το φθινόπωρο, υπογράμμισε ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, στο τέλος της τετραετίας, όπως άλλωστε έχει δηλώσει επανειλημμένως και ο Πρωθυπουργός και πως δεν υπάρχει κανένας πολιτικός λόγος για να γίνουν νωρίτερα.

Ερωτηθείς για το πώς θα λειτουργήσει το Δημόσιο αυτή την εβδομάδα εν μέσω καύσωνα, απάντησε ότι το Δημόσιο λειτουργεί κανονικά με μόνες εξαιρέσεις για όσους βρίσκονται σε ευπαθείς ομάδες οι οποίο μπορούν να μην προσέλθουν στην εργασία τους και οι οποίοι περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική εγκύκλιο που εκδόθηκε. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους διευθυντές να αποφασίσουν αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι να γίνει νωρίτερα από τη λήξη της βάρδιας τους η αποχώρηση των εργαζομένων.

Σε ότι αφορά τα μέτρα για τους ανεμβολίαστους στο Δημόσιο, διευκρίνισε ότι οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν σε συνάρτηση με την εξέλιξη της πανδημίας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν συγκεκριμένες αποφάσεις για τους υγειονομικούς, για όσους προσφέρουν υπηρεσίες σε ηλικιωμένους και για τους εκπαιδευτικούς. Οι αποφάσεις αυτές θα επανεξεταστούν στο τέλος Οκτωβρίου.

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βορίδης, ο στόχος δεν είναι να τιμωρηθούν όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, αλλά να προστατευτεί η δημόσια υγεία.

Σε ότι αφορά τους εμβολιασμούς κατ΄ οίκον που έχουν ξεκινήσει, είπε ότι υπάρχει σχετικό ενδιαφέρον κι έχουν υποβληθεί πολλά αιτήματα, ενώ μέχρι αυτή τη στιγμή έχουν πραγματοποιηθεί 600 εμβολιασμοί κι ο αριθμός θα ανέβει αισθητά τις επόμενες μέρες. Συμπλήρωσε ότι κινητές μονάδες επισκέπτονται απομακρυσμένες περιοχές και έχουν πραγματοποιήσει περισσότερους από 6.000 εμβολιασμούς, ενώ τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει και ο εμβολιασμός ειδικών ομάδων πληθυσμού, όπως οι Ρομά και οι μετανάστες.

Τέλος και μεταξύ άλλων, σχολιάζοντας τα ελληνοτουρκικά και τις συνεχόμενες τουρκικές προκλήσεις, είπε ότι η συγκεκριμένη ρητορική από την πλευρά της Άγκυρας, δεν έχει επιφέρει κανένα αποτέλεσμα και τα σχέδια τους Ερντογάν έχουν πέσει στο κενό. Υπογράμμισε ότι η Τουρκία έχει καταδικαστεί για την προκλητική της συμπεριφορά από τη διεθνή κοινότητα και είναι πλέον φανερό σε όλους πως πρόκειται για έναν επικίνδυνο και αποσταθεροποιητικό παράγοντα στην περιοχή.

