Οικονόμου στον ΑΝΤ1: Μέχρι Σεπτέμβριο οι αποζημιώσεις για τον παγετό

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί».

Στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» μίλησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Γιάννης Οικονόμου για τη νέα πολιτική στην αγροτικής ανάπτυξης.

Αναφέρθηκε ειδικά στη νέα ΚΑΠ μέσω της οποίας θα διοχετευτούν στους αγρότες ενισχύσεις ύψους 80 εκατομμυρίων ευρώ με στόχο «να γίνουν πιο εξωστρεφείς».

Ερωτηθείς σχετικά με το αν υπάρχει ενδεχόμενο αποζημιώσεων σε εκείνους των οποίων οι παραγωγές επλήγησαν από τον καύσωνα απάντησε θετικά, υπενθυμίζοντας πως «ο καιρός δεν ήταν σύμμαχός μας», αφού «είχαμε παγετούς, χιονοπτώσεις και εκτεταμένες καταστροφές». Είπε όμως πως οι αποζημιώσεις για τον παγετό θα δοθούν Αύγουστο, αρχές Σεπτεμβρίου» και ότι, «θα επιδιώξουμε αποζημιώσεις και νέα μέσα για τους πληγέντες από την κλιματική αλλαγή».

Αναφορικά με τους νέους αγρότες, αναφέρθηκε στο νέο πρόγραμμα που ξεκινά το Σεπτέμβριο, χαρακτηρίζοντάς το «γενναιόδωρο» αφού υπερδιπλασιάζει τις επιδοτήσεις από 15.000 στις 35.000 έως και 37.000 ευρώ, παρέχοντας επιπλέον συμβουλευτική πάνω στις σύγχρονες ανάγκες, ώστε να δημιουργηθούν «βιώσιμες αγροτικές εκμεταλλεύσεις».

Τόνισε δε ότι οι νέοι αγρότες αποτελούν, κεντρική προτεραιότητα του υπουργείου και για λόγους ανταγωνιστικότητας, αφού «όσο πιο νέοι είναι, τόσο πιο αποτελεσματικοί».

Σε ερώτημα σχετικά με τον ψηφιακό μετασχηματισμό είπε ότι, «είναι στις κεντρικές μας προτεραιότητες» κάνοντας γνωστό ότι, «έχουμε δεσμεύσει πόρους στο Ταμείο Ανάκαμψης».

Τέλος, ο υφυπουργός κατέληξε πως «προτεραιότητα η ενίσχυση των συνεταιρισμών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων, η αύξηση του μέσου μεγέθους τους ανταγωνιστικές στο εξωτερικό, η ενίσχυση του brand name της χώρας και οι καλλιέργειες που θα διπλασιάσουν την εξωστρέφεια».

