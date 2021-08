Κοινωνία

Έγκλημα στη Δάφνη: Άγρια επίθεση στον δράστη έξω από τον Ανακριτή (βίντεο)

Συγγενείς της 31χρονης επιτέθηκαν στον 40χρονο την ώρα που έμπαινε στο γραφείο του Ανακριτή.

Άγρια επίθεση δέχθηκε ο 40χρονος καθ'ομολογίαν δολοφόνος της 31χρονης στη Δάφνη, την ώρα που έμπαινε συνοδεία αστυνομικών στο γραφείο του Ανακριτή.

O 40χρονος έφτασε έξω από το κτήριο 9 στην Ευελπίδων, για να απολογηθεί. Εκεί τον περίμεναν μία γυναίκα και δύο άνδρες, συγγενείς της 31χρονης συζύγου του, την οποια ο ίδιος ομολόγησε πως σκότωσε την περασμένη εβδομάδα στο σπίτι τους στη Δάφνη.

Οι συγγενείς της γυναίκας κατάφεραν να απομονώσουν τον 40χρονο, τον κόλλησαν στον τοίχο και τον χτύπησαν ακόμα και στο κεφάλι.

Ο καθ'ομολογίαν δράστης συνοδεύοταν από δύο αστυνομικούς, οι οποίοι επενέβησαν για να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Οι συγγενείς, ωστόσο, είχαν καταφέρει να τον χτυπήσουν 3- 4 φορές, προτού τον φυγαδεύσουν μέσα στο κτήριο 9.

