Ολυμπιακοί Αγώνες – κορονοϊός: νέα κρούσματα στην ελληνική αποστολή

Οι αθλήτριες που προσβλήθηκαν μπήκαν σε καραντίνα και απομονώθηκαν από την υπόλοιπη ελληνική αποστολή. Σε ποιο άθλημα δεν θα εκπροσωπηθεί τελικά η χώρα μας.

Τρία νέα κρούσματα αθλητριών στην ομάδα της καλλιτεχνικής κολύμβησης, ανακοίνωσε η ΕΟΕ, με συνέπεια να μην υπάρξει εκπροσώπηση της Ελλάδας στο ομαδικό της συγχρονισμένης κολύμβησης, στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο.

Οι τρεις αθλήτριες θα συνεχίσουν τη διαμονή τους σε ξενοδοχείο καραντίνας, ενώ έγινε γνωστό ότι δεν ήρθαν σε επαφή με άλλα μέλη της ελληνικής αποστολής στο Ολυμπιακό Χωρίο.

Η ανακοίνωση της ΕΟΕ:

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ανακοινώνει ότι βρέθηκαν τρία νέα θετικά κρούσματα κορωνοϊού στην ομάδα της καλλιτεχνικής κολύμβησης, μετά από τον έλεγχο που έγινε.

Και οι τρεις αθλήτριες που δεν έχουν εμφανή συμπτώματα, θα αποχωρήσουν από το Ολυμπιακό Χωριό και θα συνεχίσουν τη διαμονή τους σε ξενοδοχείο καραντίνας. H συγκεκριμένη ομάδα από την πρώτη μέρα της διαμονής της στο Ολυμπιακό Χωριό δεν ήρθε σε επαφή με άλλα μέλη της ελληνικής αποστολής για ευνόητους λόγους.

Μετά από αυτή την εξέλιξη, δεν θα υπάρχει εκπροσώπηση της Ελλάδας στο ομαδικό της συγχρονισμένης κολύμβησης.

Η ΕΟΕ είναι συνεχώς στο πλευρό των αθλητριών και παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια.

