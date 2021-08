Αθλητικά

Μήνυμα Αντετοκούνμπο: Στα Σεπόλια ο Γιάννης, ο Θανάσης και το Κύπελλο

Το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο αμέσως μετά το κάλεσμα που έκανε σε όλους τους φίλους του.

Απόψε στις 20:00 κάλεσαν τους φίλους τους στα Σεπόλια ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, για να φωτογραφηθούν μαζί τους και όπως έχουν υποσχεθεί, να πάνε το Κύπελλο του ΝΒΑ στην παλιά τους γειτονιά.

Το κάλεσμα έκανε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέσω ανάρτησής του στο Twitter.

Με δεύτερη ανάρτησή του επανήλθε γράφοντας:

«Σας παρακαλώ ΟΛΟΙ με μάσκες!!!»

Σας παρακαλώ ΟΛΟΙ με μάσκες!!! ?? https://t.co/S83xbeTasM — Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) August 2, 2021

