Μετέφερε παράτυπους μετανάστες στο πορτμπαγκάζ!

Συλλήψεις για μεταφορά παράτυπων μεταναστών σε διαδοχικά περιστατικά στη βόρεια Ελλάδα.

Σε χώρο αποσκευών αυτοκινήτου μετέφερε παράνομα δύο αλλοδαπούς ένας άντρας 22 ετών, όπως διαπίστωσαν αστυνομικοί που τον συνέλαβαν ύστερα από καταδίωξη χθες το μεσημέρι, στην Εγνατία Οδό, στο ύψος των Κερδυλλίων.

Ο νεαρός οδηγός, Ιρακινής υπηκοότητας επιχείρησε να διαφύγει τον αστυνομικό έλεγχο και ανέπτυξε ταχύτητα. Έπειτα από καταδίωξη, αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης ακινητοποίησαν το όχημα και συνέλαβαν τον 22χρονο οδηγό. Ο φερόμενος ως δράστης, μάλιστα, προσπάθησε να διαφύγει πεζός και πρόβαλε αντίσταση στη σύλληψή του. Στον χώρο των αποσκευών του οχήματος βρέθηκαν δύο αλλοδαποί, υπήκοοι Μαρόκου, οι οποίοι δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα.

Άλλοι δύο αλλοδαποί από το Ιράν, 35 και 42 ετών, συνελήφθησαν χθες για παράνομη μεταφορά μεταναστών, στην Παλαιά Εθνική Οδό Κερδυλλίων-Ασπροβάλτας. Σύμφωνα με την αστυνομία, σε έλεγχο που έγινε σε όχημα με οδηγό τον 42χρονο και συνοδηγό τον 35χρονο, βρέθηκαν στο εσωτερικό του δύο αλλοδαποί, συριακής υπηκοότητας, οι οποίοι δεν διέθεταν τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή τους στη χώρα. Ο 35χρονος συνελήφθη παρά την προσπάθεια του να διαφύγει πεζός και τη σθεναρή αντίσταση που πρόβαλε.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

