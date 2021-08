Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός και μεταδοτικότητα μέσω χρημάτων

Έρευνα της Μοριακής Ιολογίας του γερμανικού πανεπιστημίου Ruhr-Universitat του Μπόχουμ και της ΕΚΤ για τον κίνδυνο μόλυνσης μέσω χρημάτων.

Ο κίνδυνος μόλυνσης ενός ανθρώπου από κορονοϊό μέσω μετρητών -κερμάτων και χαρτονομισμάτων- είναι γενικά πολύ χαμηλός. Αυτό είναι το συμπέρασμα μίας μελέτης ειδικών από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) και το Τμήμα Ιατρικής και Μοριακής Ιολογίας του γερμανικού πανεπιστημίου Ruhr-Universitat του Μπόχουμ.

Το ερώτημα πόσο καιρό ο ιός μπορεί να μείνει πάνω στα χρήματα και πόσο είναι δυνατό να μεταδοθεί μέσω αυτών απασχόλησε ειδικούς και μη από την αρχή της πανδημίας. Η νέα μελέτη ανέπτυξε μία νέα μέθοδο που ελέγχει συγκεκριμένα πόσα μολυσματικά ιικά σωματίδια μπορούν να μεταφερθούν από τα μετρητά στο δέρμα σε πραγματικές συνθήκες.

Οι ερευνητές εξέθεσαν διάφορα κέρματα και χαρτονομίσματα του ευρώ σε διαλύματα με διαφορετικές συγκεντρώσεις κορονοϊού και στη συνέχεια παρατήρησαν για πόσες ημέρες ο ιός SARS-CoV-2 ήταν ανιχνεύσιμος πάνω στα χρήματα, χρησιμοποιώντας για λόγους σύγκρισης ως επιφάνεια ελέγχου μία επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα.

Τα ευρήματα είναι -σε γενικές γραμμές- μάλλον καθησυχαστικά. Διαπιστώθηκε ότι ενώ στον ανοξείδωτο χάλυβα ο μολυσματικός κορονοϊός είναι ακόμη παρών μετά από επτά ημέρες, στο χαρτονόμισμα π.χ. των δέκα ευρώ έχει εξαφανιστεί τελείως σε τρεις ημέρες. Όσον αφορά τα κέρματα, ο ιός δεν είναι πλέον ανιχνεύσιμος (συνεπώς ούτε μεταδοτικός) μετά από έξι ημέρες στο κέρμα των 10 λεπτών, μετά από δύο ημέρες στο κέρμα του ενός ευρώ και μετά από μόλις μία ώρα στο κέρμα των πέντε λεπτών. Η γρήγορη εξαφάνιση από το τελευταίο κέρμα οφείλεται στο ότι αυτό είναι φτιαγμένο από χαλκό, πάνω στον οποίο είναι γνωστό ότι οι ιοί είναι λιγότερο βιώσιμοι.

Μολονότι ο ιός μπορεί να παραμείνει για μέρες, ιδίως πάνω στα χαρτονομίσματα, εκτιμάται ότι είναι σπάνιο να μολυνθεί ένας άνθρωπος μέσω αυτής της οδού, καθώς -μεταξύ άλλων- απαιτείται υψηλό ιικό φορτίο, κάτι που συνήθως δεν υπάρχει πάνω στα μετρητά. Ο επικεφαλής ερευνητής Ντάνιελ Τοντ ανέφερε ότι «υπό ρεαλιστικές συνθήκες, η μόλυνση με κορονοϊό από τα μετρητά είναι πολύ απίθανη».

Αυτό συνάδει με τα ευρήματα άλλων μελετών ότι στη συντριπτική πλειονότητα των κρουσμάτων η λοίμωξη Covid-19 έχει συμβεί αερογενώς. Παρά τους αρχικούς φόβους, οι μολύνσεις από επιφάνειες φαίνεται να είναι σχεδόν ανύπαρκτες.

Μολονότι η μελέτη αφορούσε την παραλλαγή Άλφα του κορονοϊού («βρετανική»), οι ερευνητές εκτιμούν ότι και η παραλλαγή Δέλτα («ινδική») συμπεριφέρεται ανάλογα πάνω στα χρήματα.

