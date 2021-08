Κόσμος

Ραϊσί: Ορκίστηκε ο νέος Πρόεδρος του Ιράν

Ο στόχος του νέου Προέδρου Ραϊσί για τις σχέσεις κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν.

Ο υπερσυντηρητικός Εμπραχίμ Ραϊσί ορκίστηκε σήμερα πρόεδρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στη διάρκεια τελετής που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση.

«Βάσει της επιλογής του λαού, ανακηρύσσω τον συνετό, ακούραστο, πεπειραμένο και δημοφιλή άνδρα Εμπραχίμ Ραϊσί πρόεδρο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», έγραψε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στο διάταγμά του το οποίο διάβασε ο επικεφαλής του γραφείου του.

Νικητής των προεδρικών εκλογών του Ιουνίου, ο Ραϊσί διαδέχεται τον μετριοπαθή Χασάν Ροχανί και ξεκινά σήμερα επισήμως την τετραετή θητεία του.

Ο 60χρονος πρώην επικεφαλής της Δικαστικής Αρχής θα ορκιστεί την Πέμπτη ενώπιον του κοινοβουλίου, στο οποίο θα παρουσιάσει τους υποψηφίους τους για τις υπουργικές θέσεις.

Μιλώντας στη σημερινή τελετή, στην οποία είναι παρόντες πολύ λίγοι προσκεκλημένοι λόγω της πανδημίας covid-19, ο Ραϊσί δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα προσπαθήσει να αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις εναντίον της χώρας, χωρίς ωστόσο να αναμένει από τους ξένους να βοηθήσουν στην βελτίωση των οικονομικών συνθηκών στο Ιράν.

«Θα προσπαθήσουμε σίγουρα να αρθούν οι καταπιεστικές κυρώσεις, όμως δεν θα συνδέσουμε τις συνθήκες διαβίωσης του έθνους με την επιθυμία των ξένων», υπογράμμισε ο νέος πρόεδρος του Ιράν.

«Να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες»

Η εκλογή του Ραϊσί στην προεδρία ενισχύει τους συντηρητικούς μετά και τη νίκη τους στις βουλευτικές εκλογές του 2020.

«Έχω πολλές ελπίδες για το μέλλον της χώρας», δήλωσε ο νέος πρόεδρος του Ιράν σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείο του, ενώ διαβεβαίωσε ότι «είναι πιθανό και εφικτό να ξεπεράσουμε τις τρέχουσες δυσκολίες και τους περιορισμούς» βασιζόμενοι «στον ιρανικό λαό».

Σύμφωνα με τον Κλεμάν Τερμ, ερευνητή του ευρωπαϊκού πανεπιστημιακού ινστιτούτου με έδρα τη Φλωρεντία, ο «βασικός» στόχος του Ραϊσί «θα είναι η βελτίωση της οικονομική κατάστασης, με την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών μεταξύ της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και των γειτονικών της χωρών», αλλά και με τη Ρωσία και την Κίνα.

Το 2018 ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέσυρε μονομερώς τη χώρα του από τη διεθνή συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και επανέφερε τις κυρώσεις εναντίον της Τεχεράνης.

Οι κυρώσεις αυτές έχουν στραγγαλίσει την ιρανική οικονομία, καθώς ανέστειλαν αιφνιδιαστικά τις εξαγωγές πετρελαίου. Η οικονομική κρίση επιδεινώθηκε από την πανδημία covid-19, με το Ιράν να είναι η πλέον πληγείσα χώρα της Μέσης και της Εγγύς Ανατολής.

Στη διάρκεια ομιλίας του ενώπιον του υπουργικού συμβουλίου την Κυριακή ο Χασάν Ροχανί υπερασπίστηκε το έργο του. «Όσα πράξαμε τα καταφέραμε σε μια δύσκολη κατάσταση λόγω του οικονομικού πολέμου και του κορονοϊού, ενώ φέτος προστέθηκε και η ξηρασία», τόνισε.

Ο Ροχανί «πίστεψε ότι θα είναι σε θέση να λύσει γρήγορα όλα τα προβλήματα της χώρας», σχολίασε ο Ιρανός μεταρρυθμιστής οικονομολόγος Σαΐντ Λαϊλάζ, σύμβουλος πολλών προέδρων της χώρας.

Ο απερχόμενος πρόεδρος επέδειξε «ιδεαλισμό» στην πολιτική του ανοίγματος προς τη Δύση, όμως ο Ραϊσί θα επιλέξει διαφορετική οδό, εκτίμησε ο Λαϊλάζ.

Εξάλλου και ο αγιατολάχ Χαμενεΐ προειδοποίησε την προηγούμενη εβδομάδα ότι «δεν έχει αποτέλεσμα να δείχνουμε πίστη στη Δύση».

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν έχει δηλώσει έτοιμος να επαναφέρει τη χώρα του στη συμφωνία του 2015, δεσμευόμενος σε έμμεσες διαπραγματεύσεις με το Ιράν παράλληλα με τις συνομιλίες στη Βιέννη μεταξύ της Τεχεράνης και και των άλλων πλευρών που έχουν υπογράψει τη συμφωνία (Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία).Οι συνομιλίες αυτές έχουν περιέλθει όμως σε τέλμα εν αναμονή της ορκωμοσίας του Ραϊσί.

