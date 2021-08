Αθλητικά

Πρώτο βήμα για την πρόκριση ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ

Πολλά ειδικά στοιχήματα από το Πάμε Στοίχημα για τους αποψινούς αγώνες Ολυμπιακός-Λουντογκόρετς και Μποέμιανς Δουβλίνου-ΠΑΟΚ

Τις βάσεις για την πρόκρισή τους στα play off των Κυπέλλων Ευρώπης θέλουν να βάλουν απόψε ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ.

Στις 22:00, στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Λουντογκόρετς στην πρώτη αναμέτρησή τους για την τρίτη προκριματική φάση του Champions League.

Στις 21:45, στο Δουβλίνο, ο ΠΑΟΚ δίνει το πρώτο του παιχνίδι στο Europa Conference League, κόντρα στην Μποέμιανς.

Στόχος και των δύο ελληνικών ομάδων είναι η νίκη, ώστε να κάνουν το πρώτο βήμα για την πρόκριση, εν όψει των αγώνων ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλά ειδικά στοιχήματα για τους αγώνες Ολυμπιακός-Λουντογκόρετς και Μποέμιανς Δουβλίνου-ΠΑΟΚ.

Ανάμεσα στις επιλογές που έχουν οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα είναι για την πρόκριση, τα πολλαπλά σκορ, το στοίχημα χωρίς ισοπαλία, τον πρώτο παίκτη που θα σκοράρει, τον τελευταίο σκόρερ, τη νίκη με μηδέν παθητικό, την ομάδα που θα εκτελέσει τα περισσότερα κόρνερ, το σύνολο των κόρνερ του 1ου ημιχρόνου, το ακριβές σκορ 1ου και 2ου ημιχρόνου, τα μονά/ζυγά γκολ, το ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ κάθε ομάδας.

Μακροχρόνια στοιχήματα για τους νικητές των πρωταθλημάτων

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για την έναρξη των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων.

Την Παρασκευή 6 Αυγούστου θα γίνει η σέντρα στη Ligue 1 και την Championship, ενώ μία εβδομάδα αργότερα, την Παρασκευή 13 Αυγούστου θα ξεκινήσουν η Premier League, η Bundesliga και η La Liga.

Το Πάμε Στοίχημα έχει ετοιμάσει μακροχρόνια ειδικά στοιχήματα για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα μπορούν να ποντάρουν από τώρα στους νικητές των ακόλουθων πρωταθλημάτων:

Super League, Bundesliga, Premier League, Championship, Serie A, La Liga, Ligue 1, Α’ Ρωσίας, Α’ Πορτογαλίας, Α’ Ολλανδίας, Α’ Βελγίου, Α’ Τουρκίας, Β’ Γερμανίας.

Πολλές στοιχηματικές επιλογές για τους Ολυμπιακούς Αγώνες

Πολλές είναι οι στοιχηματικές επιλογές του Πάμε Στοίχημα και για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Στον στίβο προσφέρονται στοιχήματα για τους άνδρες, στα 110 μέτρα με εμπόδια, στα 200 μέτρα, στον ακοντισμό, στη σφαιροβολία, στα 1.500 μέτρα, στη σφυροβολία, στα 400 μέτρα, στο άλμα εις τριπλούν, στον Μαραθώνιο, στις σκυταλοδρομίες 4Χ100 και 4Χ400, στα 800 μέτρα, στα 5.000 μέτρα, στα 20 χιλιόμετρα βάδην και για τις γυναίκες, στο άλμα επί κοντώ, στα 400 μέτρα, στον ακοντισμό, στα 400 μέτρα με εμπόδια, στο άλμα εις ύψος, στις σκυταλοδρομίες 4Χ100 και 4Χ400, στα 3.000 μέτρα στιπλ, στα 1.500 μέτρα, στον Μαραθώνιο και στα 10.000 μέτρα.

Πλήθος ειδικών στοιχημάτων προσφέρει το Πάμε Στοίχημα και για τον αυριανό αγώνα της Εθνικής Ομάδας Πόλο με το Μαυροβούνιο, για την προημιτελική φάση του Ολυμπιακού τουρνουά.

«ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις» για τους παίκτες του Πάμε Στοίχημα

Οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα, που καταθέτουν τα δελτία τους στα καταστήματα ΟΠΑΠ, μπορούν να συμμετάσχουν στις εβδομαδιαίες κληρώσεις του «Summer Fiesta», με το νέο πρόγραμμα πιστότητας «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις».

Kατεβάζοντας την εφαρμογή OPAPP, παίζουν, σκανάρουν τον λαχνό τους και μπαίνουν σε κληρώσεις για να κερδίζουν επιβραβεύσεις και άλλα δώρα.

Για το «ΟΠΑΠ Επιβραβεύσεις» και τις επιβραβεύσεις που παρέχονται μέσω αυτού στα εγγεγραμμένα μέλη του προγράμματος ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκέπτεστε την εφαρμογή ή ένα κατάστημα ΟΠΑΠ.