Ζώδια: οι προβλέψεις της Τρίτης

Μαζί με τη Σελήνη στους Διδύμους επιστρέφει και η αισιοδοξία. Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια.

Τρίτη σήμερα και με τη Σελήνη στους Διδύμους η αισιοδοξία επιστρέφει μαζί με τους προβληματισμούς που απορρέουν από τον αέρα των αλλαγών που πνέει και ζητάει απεγνωσμένα νέα δεδομένα στη ζωή μας… Ερωτικά, τα θέματα τα αντιμετωπίζουμε πιο αισιόδοξα αλλά σίγουρα θα επιστρέψουμε σε περιορισμούς οι οποίοι θα επανέλθουν αλλά μαζί με πιο ορθολογιστική άποψη για αυτά που συμβαίνουν λαμβάνοντας υπόψη και τη λογική μαζί με τη νοσταλγία… Ερωτικά, είναι μία πηγή που ο μας δίνει μεγάλη δύναμη μαζί με τον τρόπο να επικοινωνούμε περισσότερο και πιο βαθιά αλλά πάντα αφού συμμεριστούμε και τις ανάγκες των άλλων… Επαγγελματικά, πρέπει να σκεφτούμε πλαίσια που μας βολεύουν για να επωφεληθούμε πιο συλλογικά καθώς η προσπάθεια για να βγούμε εμείς στην επιφάνεια είναι πιο δύσκολο παρά αν είμαστε μόνοι μας χωρίς καμία συμπαράσταση και όφελος από κοινού!

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Κριός: Μέρα με αρκετό ενδιαφέρον ολοένα και αυξανόμενο για εσάς αφού είστε και εργατικοί και ξέρετε να κρατάτε τα προσχήματα… Ερωτικά, υπάρχει έντονο ενδιαφέρον το οποίο το διαχειρίζεστε με λεκτικά τρικ και υπεκφυγές αλλά με αριστοτεχνικό τρόπο… Επαγγελματικά είστε πολύ καλοί στο να ωραιοποιείτε τις καταστάσεις και να φέρνετε τα πράγματα εκεί που ξέρετε όλες τις απαντήσεις!

Ταύρος: Ρίχνετε τους τόνους και αυτό που σας ενδιαφέρει είναι η ψυχική σας ηρεμία αφού καταφέρνετε να διαμορφώσετε τα δεδομένα στις σχέσεις σας σύμφωνα με τις δικές σας επιθυμίες αλλά και τα συμφέροντα ακόμα και τα οικονομικά σας… Ερωτικά, υπάρχει ταύτιση απόψεων και αυτό σας κάνει να πιστεύετε ότι θα τα καταφέρετε να λύσετε και τον πιο δύσκολο γρίφο… Επαγγελματικά, είστε έτοιμοι να αναλάβετε δράση με στόχο να χτυπήσετε στα καίρια σημεία που θα περιορίσουν τη δύναμη των ανταγωνιστών σας!

Δίδυμοι: Μία μέρα με αρκετό φόρτο και πολύ δουλειά για εσάς και αυτό που έχει σημασία είναι να είστε πολύ κοινωνικοί ώστε να λαμβάνετε και βοήθειες ή να περιορίζεστε όταν αυτό είναι για το συμφέρον σας… Ερωτικά, έχετε αποφασίσει να εστιάζετε σε αυτά που σας κάνουν να βρίσκετε αυξανόμενο ενδιαφέρον και να περιορίζετε όπου δεν υπάρχει… Βασικά υπάρχουν έντονες εναλλαγές συναισθημάτων… Επαγγελματικά, μπορείτε να αλλάξετε το ενδιαφέρον για ένα θέμα που το πιστεύετε!

Καρκίνος: Σαφώς και αποφασίζετε να παραμείνετε αισιόδοξοι για τα ερωτικά σας αλλά αυτή τη φορά θέλετε να κρύψετε τα σχέδιά σας, κυρίως μέχρι να τα ολοκληρώσετε… Ερωτικά, υπάρχουν πάντως όλο και περισσότερες ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις οι οποίες έχουν πολύ ενδιαφέρον όσο ασχολείστε μαζί τους… Επαγγελματικά, είστε σε φάση που σας αγχώνει το παραμικρό κυρίως όταν δεν υπάρχει προθυμία να συνεργαστούν και είναι επιθετικοί!

Λέων: Είστε πολύ καλοί σήμερα κυρίως από το απόγευμα και μετά που ασχολείστε με τα ερωτικά σας πιο επισταμένα και η νοσταλγία σας λειτουργεί ώστε να κάνετε καλές κινήσεις ώστε να υπενθυμίσετε κάτι που θα έχει σημασία για εσάς είναι να δείξετε αυτό που ξέρετε ότι είναι το δυνατό σας σημείο… Γενικότερα για τα ερωτικά σας, θα κάνετε και μία οπισθοχώρηση αλλά με νόημα… Επαγγελματικά, μην είστε ανυπόμονοι αλλά δουλέψτε με μεθοδικότητα!

Παρθένος: Για εσάς τα νέα είναι και σήμερα αρκετή απασχόληση με το σπίτι σας και κυρίως με αλλαγές που θέλετε να κάνετε αλλά να ξέρετε ότι δεν πρέπει να το παρακάνετε αλλά να δεχτείτε τους περιορισμούς του χώρου ώστε να μην το φορτώσετε… Ερωτικά, αν σας προκαλούν είναι γιατί απλώς τους ενδιαφέρετε επιφανειακά και τίποτα παραπάνω για την ώρα… Επαγγελματικά, μη βλέπετε εμπόδια εκεί που δεν υπάρχουν αλλά εκεί που υπάρχουν!

Ζυγός:Η αλήθεια είναι ότι νιώθετε μία προστασία η οποία σας συντροφεύει σε όλες σας τις ενέργειες… Σήμερα νιώθετε ότι υπερτερείτε με την σκέψη σας και ότι μπορείτε να βλέπετε πιο μακριά από τους υπόλοιπους… Ερωτικά, έχετε όμως κάποιες αμφιβολίες γιατί θεωρείτε ότι δεν έχουν ωριμάσει οι συνθήκες για να προχωρήσετε… Επαγγελματικά, έχετε άγχος αλλά από αυτό το δημιουργικό που σας κάνει να επιστρατεύετε αυτούς που θα σας βοηθήσουν για μία ακόμα φορά!

Σκορπιός: Εσείς νιώθετε σήμερα ότι πρέπει να αφήσετε λίγο τις πρωτοβουλίες στην άκρη και να κοιτάξετε να περιχαρακώσετε αυτά που σας ανήκουν αλλά και να τα κατοχυρώσετε… Ερωτικά, όμως θα αντιμετωπίσετε ένα δίλημμα το οποίο θα σας βάλει σε υποψίες αν κάνετε το σωστό ή αν πρέπει να κάνετε μία οπισθοχώρηση… Επαγγελματικά, να ακούτε αυτά που σας λένε και μετά να αποφασίζετε χωρίς να δίνετε το στίγμα σας!

Τοξότης: Μέρα που έχετε και εσείς τις επισκέψεις σας αλλά και τις αυξημένες ευαισθησίες σας κυρίως γιατί δε θέλετε να αφήσετε τα ψυχολογικά σας κατάλοιπα να μένουν αδιευκρίνιστα.. Ερωτικά, πάντως, καλά πάτε κυρίως γιατί έχετε καλές προθέσεις οι οποίες αναγνωρίζονται… Επαγγελματικά, μπορείτε να νιώσετε πολύ πιο ασφαλείς όταν ελέγχετε τις κινήσεις των αντιπάλων σας και τους προλαβαίνετε!

Αιγόκερως: Σωστά σήμερα έχετε μία μυστικοπάθεια γιατί αυτό σας βοηθάει να σκέφτεστε σοβαρά και να μην καταλαβαίνει κανείς τις προθέσεις σας επακριβώς και να έχουν την ανησυχία τους γιατί ξέρουν τη δυναμική σας…. Ερωτικά, υπάρχουν πολλά κοινά σημεία που μπορείτε να συμφωνήσετε αν πειστείτε ότι πρέπει να ασχοληθείτε εντατικά… Βέβαια, μην πιστεύετε ότι δε θα έχετε και καινούργιες ευκαιρίες… Επαγγελματικά, είστε στο απόγειό σας και φροντίστε να το μάθουν και όσοι σας ανταγωνίζονται!

Υδροχόος: Είστε πολύ εργατικοί και σήμερα αλλά όχι με τα πρακτικά θέματα σκέφτεστε πιο πέρα από εκεί που είναι τα βασικά και προχωράτε ακάθεκτοι… Ερωτικά, έχετε θέματα προς συζήτηση τα οποία όμως για κάποιο λόγο δεν τα θίγετε γιατί πιστεύετε ότι είναι καλύτερα να περιμένετε… Επαγγελματικά, μία συζήτηση έχει ενδιαφέρον αλλά είναι ακόμα σε προπαρασκευαστικό επίπεδο!

Ιχθύες: Μέρα που έχετε και εσείς να ασχοληθείτε με τις υποχρεώσεις σας γιατί αφήνετε τη θεωρία και σηκώνετε μανίκια και περνάτε στη πράξη… Ερωτικά, είστε πολύ διακριτικοί αλλά έχετε τον σκοπό σας… Κυρίως δημιουργείτε προσμονή αλλά δεν κάνετε και την κίνηση που θα είναι αντάξια των προσδοκιών που δημιουργείτε… Επαγγελματικά, σωστά πιστεύετε ότι δεν έχετε όλα τα όπλα στα χέρια σας και άμεσα διαθέσιμα!

