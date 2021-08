Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο – Κικίλιας: Είμαστε έτοιμοι για 3η δόση

Ποιους θα αφορά η τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού και πότε υπολογίζεται. Τι θα γίνει με τον εμβολιασμό των παιδιών.

«Η μετεξέλιξη της επιχείρησης "Ελευθερία" είναι ότι πλέον πάμε πόρτα-πόρτα για να εμβολιάσουμε τους συμπολίτες μας», δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Βασίλης Κικίλιας, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Mega.

Ο κ. Κικίλιας ανέφερε ότι οι κινητές ομάδες του υπουργείου ήδη πηγαίνουν και εμβολιάζουν κατάκοιτους στα σπίτια τους και κατοίκους ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών, ενώ απηύθυνε έκκληση στους επαγγελματίες στον τουρισμό και στους ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων να καταρτίσουν λίστες με το προσωπικό που δεν έχει εμβολιαστεί -είτε λόγω φόρτου εργασίας είτε γιατί δεν πρόλαβε ή είχε επιφυλάξεις- προκειμένου να μεταβούν στα ξενοδοχεία συνεργεία του ΕΟΔΥ και να τους εμβολιάσουν εκεί.

Ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι ξεπεράσαμε τους 100.000 εμβολιασμούς ημερησίως με αποτέλεσμα κάποιους μήνες να διενεργούνται 3.000.000 εμβολιασμοί και παρά το γεγονός ότι οι ημέρες του Αυγούστου είναι δύσκολες λόγω διακοπών και διασκέδασης, η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει από τα πιο υψηλά ποσοστά εμβολισμών στην Ευρώπη, όσον αφορά την πρώτη, αλλά και τη δεύτερη δόση. Όπως είπε, η κάμψη που παρατηρείται το τελευταίο χρονικό διάστημα ήταν αναμενόμενη, γι' αυτό και έχει δοθεί η δυνατότητα για εμβολιασμούς από ιδιώτες γιατρούς και κινητές ομάδες.

Σχετικά με τους εμβολιασμούς των παιδιών, ο κ. Κικίλιας επανέλαβε ότι δεν τίθεται θέμα υποχρεωτικότητας, ωστόσο υπάρχει η σύσταση της Επιτροπής και ήδη πολλοί γονείς έχουν σπεύσει να εμβολιάσουν τα παιδιά τους. Εκτίμησε, δε, ότι όσο πλησιάζει η έναρξη της σχολικής περιόδου τόσο θα αυξάνονται τα ποσοστά εμβολιασμού σε αυτές τις ηλικίες και τόνισε ότι τα σχολεία θα ανοίξουν με κανόνες δημόσιας υγείας και οργανωμένο testing για όλους (μαθητές, εκπαιδευτικούς, οδηγούς, φύλακες).

«Δεν προτρέχω, με υπομονή και σεβασμό, το υπουργείο Υγείας και η κυβέρνηση ακούνε τις εισηγήσεις της Επιστημονικής Επιτροπής και οι αποφάσεις λαμβάνονται στην ώρα τους, μετά από πολύ μεγάλη περίσκεψη», επεσήμανε αναφερόμενος στο θέμα της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών, υπογραμμίζοντας ότι στα νοσοκομεία, σε όλες τις δομές υγείας και στα γηροκομεία παρατηρείται αύξηση στους εμβολιασμούς. «Οι εργαζόμενοι στην Υγεία και στη φροντίδα ηλικιωμένων έχουν μία ύψιστη αποστολή με ακρογωνιαίο λίθο τη στήριξη και την αγάπη στον συνάνθρωπο. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιοι που εργάζονται σε αυτές τις δομές θα διακινδυνεύσουν τις ζωές τους και τις ζωές των ανθρώπων που φροντίζουν», δήλωσε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι στο θέμα των εμβολιασμών δεν υπάρχει χώρος για μικροπολιτική.

Όσον αφορά την αύξηση στις εισαγωγές στα νοσοκομεία και τις νοσηλείες σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, ο υπουργός σημείωσε ότι οι Υγειονομικές Περιφέρειες είναι σε πλήρη ετοιμότητα, ωστόσο η αύξηση δεν είναι τέτοια που να αλλάζει σε μεγάλο βαθμό τα δεδομένα και υπενθύμισε ότι στις μεγάλες εξάρσεις της πανδημίας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας άντεξε εκεί που δεν τα κατάφεραν κραταιά συστήματα πλούσιων ευρωπαϊκών χωρών, επειδή -παρά τα 10 χρόνια δημοσιονομικών περιορισμών που προηγήθηκαν- υπήρξε έγκαιρη οργάνωση σε όλα τα επίπεδα (δημόσια νοσοκομεία, στρατιωτικά, ιδιωτικά θεραπευτήρια).

Σχετικά με το ενδεχόμενο τρίτης δόσης, ο κ. Κικίλιας επεσήμανε ότι η επιχείρηση «Ελευθερία» είναι έτοιμη να προχωρήσει σε εμβολιασμό ανοσοκατεσταλμένων, ευπαθών ομάδων και ηλικιωμένων, ακόμα και τον Σεπτέμβριο, εφόσον η Επιτροπή δώσει το «πράσινο φως».

Τέλος, ο υπουργός Υγείας υπογράμμισε πως το «κλειδί» της προσπάθειας ήταν ότι ήμασταν και είμαστε ενωμένοι. «Αυτό έχει οδηγήσει στα υψηλά ποσοστά εμβολιασμού και στη συμμόρφωση στα μέτρα προστασίας και πρέπει να μπούμε ένα "μπράβο" σε αυτούς τους ανθρώπους γιατί χωρίς τις προσπάθειές τους δεν θα μπορούσε να ανοίξει η οικονομία και ο τουρισμός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

