ΑΑΔΕ: “λουκέτα” λόγω φοροδιαφυγής σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς

Σαρωτικοί έλεγχοι από την ΑΑΔΕ. Σε ποιες επιχειρήσεις και που, μπήκε «λουκέτο» γιατί δεν έκοβαν αποδείξεις

Συνεχίζονται οι σαρωτικοί έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε όλη την Ελλάδα, με στόχο των εντοπισμό επιχειρήσεων οι οποίες εξαπατούν τους καταναλωτές, εισπράττοντας τον ΦΠΑ, χωρίς όμως να τον αποδίδουν στο Δημόσιο, επειδή δεν κόβουν αποδείξεις.

Σύμφωνα με πηγές της ΑΑΔΕ, μεταξύ άλλων, επιβλήθηκαν 48ωρα λουκέτα:

Στην Σαντορίνη, σε δύο γνωστά club, το Enigma και το Jojo.

Στην Πάρο, στο Cabana.

Στην Ίο, στο εστιατόριο του camping του νησιού.

Σημειώνεται ότι για τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις ακολουθεί εκτεταμένος έλεγχος στα βιβλία τους και στο σύνολο των στοιχείων που εκδίδουν και λαμβάνουν.

