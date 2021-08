Κοινωνία

Λάρισα: Σκότωσε τη γυναίκα του μέσα σε ταβέρνα

Νέα γυναικοκτονία, αυτήν τη φορά στη Λάρισα και με μάρτυρες.

Σοκ στα παράλια της Λάρισας το πρωί της Τρίτης και συγκεκριμένα στην Σωτηρίτσα, όπου ακόμα μία γυναίκα έχασε τη ζωή της από τα χέρια του άνδρα της.

Μια γυναίκα 43 ετών, μητέρα τριών παιδιών, δέχτηκε 8 πυροβολισμούς από τον σύζυγό της και έπεσε νεκρή σε ταβέρνα της περιοχής.

Η γυναίκα εργαζόταν το τελευταίο διάστημα στην ταβέρνα του αδελφού της. Η οικογένεια ήταν από την Αθήνα, αλλά το ζευγάρι ήταν σε διάσταση και η γυναίκα είχε πάρει τα παιδιά και είχε πάει στη Λάρισα.

Ο δράστης ετών 54, που την πυροβόλησε οκτώ φορές μπροστά σε δύο υπαλλήλους της ταβέρνας, συνελήφθη και δίνει κατάθεση.

«Έβδομη γυναικοκτονία σε επτά μήνες και κυβέρνηση και ΕΛ.ΑΣ συνεχίζουν όχι μόνο να μην λαμβάνουν θεσμικά μέτρα αντιμετώπισης, αλλά να μην μπορούν καν να κατανοήσουν ότι η έμφυλη και ενδοοικογενειακή βία βρίσκεται σε πρωτοφανή έξαρση, ειδικά μετά τον πολύμηνο εγκλεισμό των πολιτών. Ακόμα περιμένουμε από χθες τον κ. Μητσοτάκη να αποδοκιμάσει την υφυπουργό του, κα Συρεγγέλα, που αντί να πάρει θεσμικές πρωτοβουλίες είπε ότι η έξαρση αφορά μόνο σε καταγγελίες και ότι δεν έγινε και τίποτα γιατί στο Μεξικό οι γυναικοκτονίες είναι περισσότερες», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

