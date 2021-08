Πολιτική

Φωτιά στην Αχαΐα: Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους

Μέτρα ανακούφισης των πληγέντων από τις φωτιές στην Αχαΐα ανακοίνωσε ο Υπουργός Εσωτερικών.

Τα μέτρα ανακούφισης των πληγέντων από τις πρόσφατες φωτιές στην Αχαΐα, ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, ως επικεφαλής κυβερνητικού κλιμακίου, μετά το τέλος της σύσκεψης που έγινε στην Πάτρα.

Όπως είπε ο Στέλιος Πέτσας, «το κυβερνητικό κλιμάκιο βρίσκεται στην Αχαΐα, κατόπιν συνεννόησης και εντολής του πρωθυπουργού, προκειμένου να συντονίσουμε τις ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν για την ανακούφιση των πληγέντων, είτε είναι νοικοκυριά, είτε επιχειρήσεις είτε αγρότες».

«Όσον αφορά το υπουργείο Εσωτερικών», συνέχισε, «σε συνεργασία με τους δήμους και την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προχωρούμε στην καταγραφή των αναγκών κοινωνικής προστασίας».

«Αυτές», όπως ανακοίνωσε, «περιλαμβάνουν την χορήγηση 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες διαβίωσης, μέχρι 6.000 ευρώ για την αποκατάσταση οικοσκευής των πληγέντων και ακολούθως θα γίνουν οι καταγραφές από τα συνεργεία για τα θέματα της στεγαστικής συνδρομής».

Σε αυτό το σημείο, ο Στέλιος Πέτσας επεσήμανε ότι «θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όσους επιχείρησαν στο πεδίο των πυρκαγιών και βοήθησαν, ώστε να σωθούν ανθρώπινες ζωές και να προστατευθούν οι περιουσίες των πολιτών».

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, για το πόσο γρήγορα θα κινηθούν οι διαδικασίες, σχετικά την αποκατάσταση των πληγέντων, ο Στέλιος Πέτσας είπε ότι «θα ξεκινήσουν άμεσα» και εξήγησε: «Σε συνεννόηση που είχαμε με τους δημάρχους, έχουν ήδη ξεκινήσει τα συνεργεία των τριμελών επιτροπών που προβλέπεται να καταγραφούν τις ζημιές».

Επίσης, όπως πρόσθεσε, «για το καλύτερο συντονισμό όσον αφορά τα θέματα των απαλλαγών από ΕΝΦΙΑ, ζητήθηκε να καταγράφονται μαζί με τις κατοικίες και τα στοιχεία των ανθρώπων που δηλώνουν τις ζημιές τους, ώστε να ληφθεί αυτό υπ΄ όψιν από το υπουργείο Οικονομικών πριν από την αποστολή των ειδοποιητηρίων για τον ΕΝΦΙΑ, αν αυτό καταστεί δυνατό».

«'Αρα», συνέχισε, «θα έχουμε έναν συντονισμό με τους δήμους και την περιφέρεια, ώστε αν προλάβουμε, πριν από την έκδοση των ειδοποιητηρίων για τον ΕΝΦΙΑ, αυτά να μην αποσταλούν ή αν αποσταλούν να γίνει η πρόβλεψη, προκειμένου να μην καταβληθεί ο αναλογούν ΕΝΦΙΑ για εκεί που υπάρχει ζημιά».

Απαντώντας σε άλλη ερώτηση, σχετικά με την ενίσχυση των δομών της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Στέλιος Πέτσας ανέφερε ότι «όποιος έχει δει την προσπάθεια που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση στο κομμάτι της πολιτικής προστασίας, από την ημέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά της, θα καταλάβει ότι δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην πολιτική προστασία».

Όπως σημείωσε, «όλη η προσπάθεια που γίνεται και σε κεντρικό επίπεδο με την αναβάθμιση της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αλλά και τοπικό επίπεδο, με το συντονισμό των αναγκών που υπάρχουν σε πολιτική προστασία και σε επίπεδο δήμων και σε επίπεδο περιφέρειας, έχει πολύ μεγάλη απόσταση από αυτό που ξέραμε στο παρελθόν».

«Όσον αφορά στον εξοπλισμό», συνέχισε, «δουλεύουμε συνεχώς για αυτό και κατά την διάρκεια της σύσκεψης έγινε συζήτηση για τα απαραίτητα μηχανήματα έργου, ενώ ό,τι έχει να κάνει με το υπουργείο Εσωτερικών θα προχωρήσει επόμενο χρονικό διάστημα».

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών σημείωσε ότι «υπάρχει μία πολύ μεγαλύτερη διαδικασία προμήθειας εξοπλισμού από τη γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, η οποία ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ, που έχει ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης και θα προχωρήσει και αυτή επόμενο χρονικό διάστημα».

«Πράγματα που δεν έγιναν για δεκαετίες γίνονται τώρα», κατέληξε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών.

