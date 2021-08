Κοινωνία

Κιλκίς: Πυροβόλησε και σκότωσε αδέσποτο σκύλο

Χειροπέδες στον άνδρα που πυροβόλησε αδέσποτο σκύλο με τρεις σφαίρες.

Εντοπίστηκε και συνελήφθη χθες το απόγευμα, ύστερα από έρευνες της αστυνομίας, ο άνδρας που κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε αδέσποτο σκύλο, στην Ποντοηράκλεια του Κιλκίς.

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Παιονίας, από την έρευνα προέκυψε ότι ο φερόμενος ως δράστης, ηλικίας 72 ετών, πυροβόλησε τρεις φορές σε βάρος του αδέσποτου σκύλου που βρισκόταν σε πάρκο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ζώου.

Από το σημείο συλλέχθηκαν τρεις κάλυκες φυσιγγιών.

Επίσης, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο, μία θήκη που περιείχε 20 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου καθώς και μία άδεια οπλοκατοχής.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

